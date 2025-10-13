Ya están por jugarse los últimos duelos de esta Fecha FIFA, por lo que la actividad en la Liga MX se va a retomar. De esta manera, uno de los duelos más llamativos para la Jornada 13 que se disputa el próximo fin de semana es el de Cruz Azul vs Club América. Este enfrentamiento será una edición más del Clásico Joven que cada vez se vuelve más intenso entre ambos conjuntos.

Es por ello que tanto Nicolás Larcamón como André Jardine buscan su mejor alineación en este partido. Por un lado, al técnico de La Máquina le ha costado mantenerse firme en el torneo y cada vez son más los empates en sus encuentros. Y del lado del estratega azulcrema, aunque va mejorando en el torneo, está pasando por un muy mal momento con bajas en su plantilla.

La baja de Cruz Azul

Para este Clásico Joven, los celestes prestaron a jugadores a sus diferentes selecciones, por lo que puede que algunos regresen con sobrecarga, pero al ser un duelo importante y completar las 72 horas de recuperación entre un duelo y otro, es probable que no presente ausencias, mucho menos los que participaron en el Mundial Sub 20. La única baja es la de Gonzalo Piovi quien fue suspendido por cinco tarjetas amarillas en su juego ante Tigres.

Bajas en América para el Clásico Joven

En el caso de las Águilas la cosa sí está más compleja y es que jugadores como Sebastián Cáceres, Henry Martín, Jonathan dos Santos y Dagoberto Espinoza ya estaban considerados como bajas, pero a reserva de los últimos dos, los primeros estarían recuperándose para este duelo. Allan Saint Maximin y Raúl Zúñiga salieron lesionados en su último duelo ante Santos Laguna, por lo que sólo el francés estaría disponible.

Finalmente, están los casos recientes que se sumaron y es que en el juego amistoso ante Chivas, Isaías Violante salió lesionado y hoy el América ya confirmó su lesión como un problema muscular en el bíceps femoral izquierdo; mientras que Alejandro Zendejas también quedó fuera de la convocatoria de Estados Unidos y regresa para la rehabilitación en el equipo. En el caso de Álvaro Fidalgo, le sirvieron estos días para su recuperación y hoy aparece trabajando con la escuadra.