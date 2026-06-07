El ahora ex director técnico de las Águilas se acordó de la Máquina Cementera tras su salida de la institución capitalina.

Tras quedar afuera en Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX, América decidió poner fin al ciclo de André Jardine. Por medio de una conferencia de prensa el estratega brasileño le puso punto final a su etapa en la institución.

Publicidad

Ahora, en diálogo en una entrevista con Fox Sports, entre diversos temas, el director técnico habló de uno de los acérrimos rivales de las Águilas, Cruz Azul, que se coronó en el Clausura 2026 y fue consultado sobre esta nueva conquista de los Celestes.

Así inició el DT: “Cruz Azul no tiene más títulos, porque trabajamos muy bien (en América). Desde el bicampeonato, haber ganado a Cruz Azul fue muy duro, tenía un equipo y unas formas y mucho talento en la cancha. Después en el tricampeonato, los eliminamos en Semifinales, pero fueron juegos durísimos“.

"CRUZ AZUL NO TIENE MÁS TÍTULOS PORQUE NOSOTROS ESTÁBAMOS MUY BIEN" 😉🔥



André Jardine recalcó la importancia de la inversión en el futbol, pero afirmó que hay detalles que hacen la diferencia.#LUP pic.twitter.com/xxrU5DynRz — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) June 7, 2026

Publicidad

Por otro lado, agregó: “En el torneo del subcampeonato con Toluca eliminamos otra vez a Cruz Azul a duras penas, pudimos haber sido eliminados o haber pasado“, haciendo referencia al encuentro en el que ganaron con un gol de Cristian Borja en los minutos finales.

Para cerrar, dio detalles de su salida del equipo: “Me vi en el límite, me estaban faltando fuerzas, porque ahora competir con Toluca, Cruz Azul o Monterrey no viene siendo nada fácil. Es impresionante la fuerza financiera que estos equipos tienen“.

¿Cómo fue el ciclo de André Jardine en América?

En lo que respecta a lo meramente numérico, el estratega oriundo de Brasil fue parte de 160 compromisos con el cuadro azulcrema, cosechando 81 victorias, 46 empates y 33 derrotas, significando un 60,21% de efectividad de los puntos. Ganó 6 títulos: Apertura 2023, Clausura 2024, Apertura 2024, Campeón de Campeones 2023-24, Supercopa Liga MX 2024 y Campeones Cup 2024.

Publicidad

En síntesis