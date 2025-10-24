¡Espectacular inicio del fin de semana! Este viernes 24 de octubre regaló dos grandísimas propuestas, con marcadores inesperados en ambos cotejos. La 15° jornada del Apertura 2025 arrancó con todo, y dejó a los espectadores con ganas de seguir viendo todo lo que tiene preparada la agenda por delante. En este contexto, descubre cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga MX.

Los resultados de los juegos del viernes en el Apertura 2025:

En el primer compromiso del día, FC Juárez y Puebla igualaron ¡4-4! en uno de los mejores partidos del año. Madson y Oscar Estupiñán pusieron en ventaja a ‘Bravos’, Luis Rey descontó para la ‘Franja’, Guilherme Castilho volvió a estirar la diferencia para el local, Emiliano Gómez volvió a poner a tiro a la visita, Jesús Murillo marcó el cuarto para el dueño de casa, y finalmente Ángelo Araos y Rey lo empataron agónicamente.

En el segundo enfrentamiento de la fecha, Mazatlán y América empataron 2-2 en el Estadio El Encanto, en otro atrapante juego. Las ‘Águilas’ habían comenzado al frente con un golazo de Kevin Álvarez antes de los diez minutos, pero en la misma primera mitad, Bryan Colula y Mauro Zaleta lo remontaron para los ‘Cañoneros’. Sin embargo, cuando parecía que se lo llevaba el local, el conjunto azulcrema logró la igualdad con un tiro libre de lujo de Brian Rodríguez.

América no pudo pasar del empate ante Mazatlán [Foto: Getty]

¿Quién es el líder del Apertura 2025 tras los juegos del viernes?

Con su empate en casa de Mazatlán, el América desperdició su chance de escalar a la cima del camepeonato. De este modo, Toluca respiró y continúa en lo más alto del torneo, con la posibilidad de sacarle mayor ventaja a las ‘Águilas’ si vence a Pachuca este domingo en el Nemesio Diez. Para colmo, Cruz Azul y Monterrey, los otros dos escoltas de los ‘Diablos Rojos’, se miden entre sí y se descontarán puntos.

La tabla de posiciones del Apertura 2025 tras los juegos del viernes:

La agenda de juegos del sábado en el Apertura 2025:

Estos serán los cuatro enfrentamientos que se llevarán a cabo este sábado 25 de octubre en la Primera División del futbol mexicano:

Tigres UANL vs. Xolos: desde las 17.00 horas, en el Estadio Universitario.

desde las 17.00 horas, en el Estadio Universitario. Club León vs. Pumas UNAM: desde las 19.00 horas, en el Nou Camp.

desde las 19.00 horas, en el Nou Camp. Chivas vs. Atlas: desde las 19.07 horas, en el Estadio Akron.

desde las 19.07 horas, en el Estadio Akron. Cruz Azul vs. Monterrey: desde las 21.05 horas, en el Estadio Olímpico Universitario.