La ida de los cuartos de final de la Liguilla del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX dejó absolutamente de todo este domingo. El empate 3-3 entre Club América y Pumas UNAM en el Estadio Azteca estuvo cargado de goles, polémicas y también de jugadores golpeados por la intensidad del encuentro.

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Uno de los momentos más preocupantes de la noche tuvo como protagonista a Sebastián Cáceres, quien sufrió un duro choque con Álvaro Angulo durante el partido. El defensor uruguayo tuvo que abandonar el campo a través del protocolo de conmoción cerebral después del fuerte impacto.

Además de Cáceres, otro futbolista azulcrema que terminó afectado físicamente fue Cristian Borja, quien salió reemplazado por una lesión en la rodilla que lo dejará fuera de lo que resta de la Liguilla.

Horas después del encuentro, la influencer y pareja del futbolista, Alana Flores, compartió una imagen en sus redes sociales donde se puede ver a Cáceres con un ojo completamente morado producto del impacto. Junto a la fotografía, escribió: “Después de la noche hospitalizado . En las buenas y en las malas”.

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El problema que generó la lesión de Cáceres

La salida de Cáceres también terminó desatando una enorme polémica reglamentaria en el partido. Diversos periodistas y aficionados señalaron que, tras la conmoción del defensor, desde el banco del América intentaron reingresar a Miguel “Shocker” Vázquez luego de que aparentemente ya se había concretado la modificación.

Toda esta situación provocó que Pumas UNAM presentara una queja formal ante la Comisión Disciplinaria por una posible alineación indebida. Desde el entorno universitario consideran que el cambio ya estaba consumado antes del reingreso del jugador americanista, por lo que ahora el caso podría resolverse fuera de la cancha y tener consecuencias importantes para la serie.

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