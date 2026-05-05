Posibles reemplazos de Rodolfo Cota si no lo renuevan en América

Luego de la lesión de Luis Ángel Malagón, la opción que tomó sin dudar André Jardine fue poner como titular a Rodolfo Cota. Sin embargo, en el partido del fin de semana ante Pumas, tuvo un par de errores en las anotaciones que hicieron que el equipo no obtuviera la victoria y que incluso podría evitar su clasificación a las Semifinales.

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Aunado a esto, el conjunto azulcrema es el último torneo que cuenta con él tras su préstamo de León, por lo que se esperaba que lo renovaran con el equipo y se quedara en lugar de Malagón. Con esto que se vio, es muy probable que no hagan válida la opción de comprarlo y que se quede en el Nido, por lo que volvería con su antigua escuadra.

El tema aquí es que en caso de que Luis Ángel aún no esté listo para el siguiente torneo, por lo menos en el inicio, tendrán que buscar una opción más. Tienen en la banca a Fernando Tapia, pero también ha tenido errores en la Sub 21 que no le daría confianza a la directiva para que se quede como el titular, por lo que hay más opciones que podrían buscar.

Opciones de porteros para el América

Uno de los planes es que sea mexicano para no tener problemas con los cupos de No Formados en México. El primero en la lista, que ha sonado ya con anterioridad es Carlos Acevedo, el portero de Santos ha tenido muy buenas sensaciones en los últimos años, pero el hecho de estar con el equipo que terminó en último lugar le ha afectado mucho.

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La segunda opción es Andrés Sánchez, en caso de que se mantenga Jardine en el cargo, es uno de los del agrado del estratega desde que estaba en Atlético de San Luis y en la Liguilla anterior tuvo grandes actuaciones. El tercero es Óscar García, juvenil de León que ha tenido un desempeño rescatable y que podría llegar por el mismo Cota.

En síntesis