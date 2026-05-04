El empate 3-3 del Clásico Capitalino entre Club América y Pumas UNAM en el Estadio Azteca por los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 dejó un partido vibrante, pero también abrió una fuerte polémica reglamentaria que puede cambiar el rumbo de la serie.

Publicidad

En medio del debate que se instaló tras el encuentro, varios periodistas comenzaron a analizar una posible alineación indebida por parte del América. Entre ellos, David Medrano fue uno de los que puso el foco en la gravedad del caso, al hablar directamente de una posible eliminación en la mesa.

El punto central está en el reglamento de la Liga MX para la Liguilla, donde se establece que una alineación indebida no se sanciona con derrota en el partido, sino con la eliminación directa del torneo. Es decir, si se comprueba la infracción, Las Águilas podrían quedar fuera sin necesidad de disputar el encuentro de vuelta.

Publicidad

Esta situación ha generado incertidumbre total en la eliminatoria, ya que ahora todo depende de lo que pueda resolver la Comisión Disciplinaria en las próximas horas o días, mientras crece la tensión entre ambos clubes.

Pumas presentaría pruebas

“Último momento: Pumas está en un 99 por ciento de protestar la alineación indebida. Falta que se haga oficial. Me aseguran que el club posee una imagen contundente donde el cuarto árbitro muestra la salida del Shocker Vázquez (32/22) y la entrada de Thiago Espinosa”, comentó René Tovar en sus redes sociales.

Publicidad

Y siguió: “Me revelan que en la misma imagen se ve cómo el jugador del América abandona la cancha y el auxiliar de Jardine llega pronto a empujarlo para adentro. La salida está consumada, me asegura gente involucrada en el tema. No hay manera que la Comisión Disciplinaria determine lo contrario”.