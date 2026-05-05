Enrique Santander se salvó de la sanción por alineación indebida

Este lunes se dio a conocer de manera oficial la sanción respecto al tema que puso en la mesa Pumas, tras una supuesta alineación indebida del Club América durante el Clásico Capitalino del domingo pasado. De esta manera, se resolvió que el conjunto azulcrema no recibiría ningún castigo que invalidara el resultado de la ida de los Cuartos de Final.

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Sin embargo, hubo algo que llamó la atención y es que en el escrito se mencionaba que sí hubo omisión del proceso de sustitución, pero más que nada fue por desconocimiento y de esa manera evitaron el tema de sanción en lo deportivo, pero no en lo económico, por lo que tendrán que saldar una deuda con la Comisión Disciplinaria.

En la última parte del comunicado se daba muestra de que fue falla del cuerpo arbitral por no estar atentos a esta circunstancia, por lo que se mencionaba que se haría la sanción correspondiente. De esta manera el día de hoy ya se reveló quién será el señalado ante estos actos, puesto que no fue el árbitro central del partido, Enrique Santander.

¿Quién será el sancionado?

En las imágenes que se muestran en redes sociales, se puede ver cómo el silbante detiene a Miguel Vázquez para evitar el cambio, cuando ya se había hecho. Pero al final se llegó a la conclusión de que es Maximiliano Quintero, quien fungió como cuarto árbitro, quien reciba la sanción ante esta situación que se presentó en el América vs Pumas.

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Aunque no se detalla qué es lo que sucederá con él, lo más común es que se le castigue sin partidos en los próximos encuentros, sobre todo ahora el Liguilla, que son los que tienen un pago más alto por partido. El peso de esta situación terminará en él, quien seguramente se perderá los duelos de Semifinales y una posible Final sin aparecer en el cuerpo arbitral.

En síntesis