Los Felinos no pierden el tiempo en la confirmación de un equipo que buscará conquistar el Apertura.

El mercado de fichajes de la Liga MX mantiene una intensa actividad mientras los equipos ajustan sus piezas operativas. Las directivas del fútbol mexicano trabajan a contrarreloj para cerrar contrataciones estratégicas y apuntalar sus plantillas de cara al inminente inicio del Torneo Apertura 2026.

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Pumas de la UNAM alcanzó un principio de acuerdo total para incorporar a Cristian “Chicote” Calderón como su próximo refuerzo. La directo Felina finalizó las gestiones clave con la representación del jugador y la cúpula universitaria aguarda únicamente la firma del contrato para realizar el anuncio formal.

Todo sobre Cristian Calderón, nuevo refuerzo de Pumas UNAM

El defensor zurdo de 29 años llega a la Cantera procedente del Club América, institución que era dueña de su carta. Aunque el zaguero pertenecía al conjunto de Coapa, su etapa más reciente la disputó bajo una cesión a préstamo con los Rayos del Necaxa, donde mantuvo regularidad en el circuito local.

Cristian Calderón espera cumplir en Pumas tan bien como en Necaxa. (GETTY IMAGES)

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Nacido en Tepic, Nayarit, el carrilero cuenta con un amplio recorrido por el balompié nacional tras vestir las camisetas de Atlas, Chivas y las Águilas. Durante su paso por el Guadalajara sumó más de 110 compromisos y diez anotaciones, además de cosechar posteriormente un campeonato de liga con el cuadro azulcrema.

La directiva auriazul suma este elemento a su estructura defensiva para generar competencia directa sobre el costado izquierdo del esquema táctico. Esta contratación representa el segundo movimiento de impacto en el actual mercado capitalino, donde previamente se concretó el arribo de Sebastián Córdova a las instalaciones universitarias.

En síntesis

Anuncio oficial del “Chicote”: El Club Universidad Nacional hizo oficial la contratación de Cristian “Chicote” Calderón como su nuevo jugador de cara al Torneo Apertura 2026, firmando su incorporación inmediata al plantel felino.

El Club Universidad Nacional hizo oficial la contratación de como su nuevo jugador de cara al Torneo Apertura 2026, firmando su incorporación inmediata al plantel felino. Procedencia del defensor: Aunque su carta pertenecía al Club América, el lateral izquierdo de 29 años llega a la Cantera procedente de los Rayos del Necaxa , equipo donde militó recientemente.

Aunque su carta pertenecía al Club América, el lateral izquierdo de 29 años llega a la Cantera procedente de los , equipo donde militó recientemente. Estrategia y pretemporada auriazul: Calderón se integrará directamente a los trabajos de pretemporada que el equipo comanda en la playa bajo las órdenes de su nuevo director técnico, Esteban Solari. El “Chicote” se convierte en el segundo refuerzo oficial de la institución tras el arribo de Sebastián Córdova.