Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Club América

Charlotte vs Orlando: Allan Saint Maximin expulsado por seña antideportiva

El exfutbolista del América estaba siendo clave para el Charlotte FC y se fue expulsado por incómodo momento.

Allan Saint Maximin expulsado por seña antideportiva
© CharlotteFCAllan Saint Maximin expulsado por seña antideportiva

Desde que estaba en el Club América, mucho se habló de la indisciplina de Allan Saint Maximin. En el equipo, se dio a conocer que eran temas de alimentación y entrenamientos. Esto lo reforzó Jose Mourinho comentando que sucedió lo mismo cuando estaba en el Fenerbahçe.

Pero en esta ocasión sucedió con el Charlotte FC, el conjunto de la Major League Soccer disputó este sábado su partido ante el Orlando City, el futbolista se hizo presente en el marcador y todo era muy bueno para el equipo hasta que llegó su expulsión y dejó a su escuadra con 10.

+ Seguinos en

Por esto se fue expulsado Saint Maximin

Fue en el minuto 89 cuando el exjugador de las Águilas hizo una seña antideportiva. El francés se enfrascó con uno de los rivales y se tocó los genitales. Entonces el silbante decidió que se fuera expulsado por esa acción que no tenía nada qué ver, tomando en cuenta que ya iban 4-0 a su favor.

Hasta ahora, el jugador estaría suspendido un solo partido, pero cabe mencionar que en la MLS los castigos suelen ser más severos con este tipo de acciones, por lo que se espera que en los próximos días se dé a conocer la sanción para el futbolista francés.

Ver también

¿Por qué no juega Miguel Borja el América vs Toluca de la J15 del Apertura 2026?

En síntesis

  • Allan Saint Maximin fue expulsado al minuto 89 por una seña antideportiva.
  • Charlotte FC vencía 4-0 al Orlando City durante la infracción del jugador.
  • Un partido de suspensión inicial recibió el francés en la MLS por esta acción.
Marilyn Rebollo
Marilyn Rebollo
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones