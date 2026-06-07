Apenas hace unos días que el Club América confirmó que André Jardine sería baja para el próximo torneo y hoy, ya dio a conocer de manera oficial que Guillermo Almada será el nuevo director técnico de las Águilas comenzando en este Apertura 2026, mediante un video compartido en sus redes sociales, el equipo azulcrema lo anuncia.

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Así fue la bienvenida a Guillermo Almada en América

“La historia no vive en los libros, vive en los lugares donde se escribe. En estas canchas, en este escudo, en un estadio que ha sido testigo de algunos de los momentos más grandes del futbol. Aquí la exigencia nunca descansa porque cuando eres el Club América el pasado inspira, pero nunca alcanza. Siempre hay una nueva página por escribir. Un nuevo reto por asumir y una nueva historia por construir”, es el mensaje que se escucha en el metraje.

La grandeza se construye todos los días.

Hoy comienza una nueva etapa.



Bienvenido al Club América, Guillermo Almada. 🦅💛💙#AlmadaEsÁguila #GrandesDeCorazón pic.twitter.com/n0E5zlRBqZ — Club América (@ClubAmerica) June 8, 2026

El comunicado oficial

Después de compartir el video, vino una imagen en la que le dan la bienvenida al estratega con las siguientes palabras, informando a la afición la llegada de un nuevo timonel:

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“Guillermo Almada, nuevo Director Técnico del Club América El Club América anuncia la incorporación de Guillermo Almada como Director Técnico de las Águilas, quien se estará presentando en los próximos días en “el Nido de Coapa” para reunirse con los jugadores y directiva de cara a la preparación del torneo Apertura 2026.” Club América

Cabe mencionar que después de que el equipo rompiera filas se determinó que este lunes comenzarían a reportar algunos de los futbolistas, por lo que sería esta semana cuando haya la reunión que se menciona. En su comunicado además, dan a conocer la trayectoria que tiene Almada y cómo han depositado la confianza en él.

Ante el anuncio oficial, los seguidores se han manifestado en los comentario y han demostrado un total repudio a la decisión del conjunto. La mayoría de las palabras que dejan los aficionados están relacionados con la baja de André Jardine y cómo es que le dieron ese lugar a un técnico que se quejaba de supuestas ayudas arbitrales a las Águilas.

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En síntesis