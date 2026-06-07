Luego de que se hiciera oficial la salida de André Jardine, Guillermo Almada fue el nombre que se confirmó por varias fuentes como el nuevo director técnico del Club América, pero su llegada al Nido no sería única, sino que el mismo estratega buscaría jugadores que pudieran reforzar la plantilla, puesto que a algunos ya los conocía.

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De acuerdo con el reportero de ESPN, Víctor Díaz, una de las zonas que se buscan reforzar ante los últimos resultados, es el mediocampo. La salida de Jonathan dos Santos dejaría un vacío muy complejo, por lo que el extécnico del Real Oviedo llevaría a un par de hombres de su confianza en esa posición para que el equipo vuelva a figurar.

¿Podrán tenerlos para el Apertura 2026?

Hay que recalcar que apenas hace unas horas, André Jardine en una entrevista para FOX dejó claro que no querían invertir en refuerzos, por lo que se podría venir un momento oscuro para Almada si concreta su llegada al banquillo, por lo que podría estar analizando el tema de los préstamos con los futbolistas que quiere como lo son Elías Montiel y Luis Chávez.

Ambos jugadores han estado en Mundial; el primero ya estuvo y ganó trofeo con los grandes en el Mundial de Clubes y destacó con la Sub 20, pero el segundo es su segunda Copa del Mundo con México. Las cualidades las tienen para liderar en esa zona, pero más allá de que no haya dinero en la institución para poder ficharlos, hay otro problema.

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Y es que Jardine trajo a Raphael Veiga y a Vinícius Lima, ambos acaban su préstamo en diciembre del 2026, por lo que les queda un semestre más. Entonces, en caso de que Almada pidiera a Montiel y a Chávez llegarían hasta el Clausura 2027, en la espera de que los brasileños salgan y no se tengan que pagar más sueldos.

En síntesis