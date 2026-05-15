El defensa mexicano rompió el silencio y habló de su futuro lejos de las Águilas tras la disputa del certamen internacional con la Selección Mexicana.

El semestre de América llegó a su fin tras la eliminación del Clausura 2026 en los Cuartos de Final de la Liguilla de la Liga MX en manos de Pumas UNAM tras una serie para la historia que terminó 6-6 pero que los Universitarios avanzaron por tener ventaja deportiva tras terminar mejor ubicado en la tabla de la Fase Regular.

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Ahora, la directiva trabajará en el rearmado de la plantilla para ir por el título en el Apertura 2026. Sin embargo, en las últimas semanas se reveló que el equipo sufrirá una baja. Se trata de Israel Reyes, que busca dar el salto a Europa tras el Mundial 2026.

El jugador rompió el silencio y habló de su futuro inmediato: “Lo que hago en mi presente con Selección Mexicana es lo que me va a catapultar para ese tipo de metas y sueños que tengo. Me estoy enfocando en hacer un buen Mundial y representar muy bien a México, y eso es lo que me ayudará a cumplir esos sueños“.

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Israel Reyes vuelve a manifestar su gran deseo de jugar en Europa, cómo se visualiza y si es que su destino pudiera ser la Roma u otro club de la Serie A.



El Mundial puede ser la catapulta del seleccionado mexicano y jugador de América para cumplir su sueño. pic.twitter.com/1FChzzMb3V — León Lecanda 🦁 (@Leonlec) May 15, 2026

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Por otro lado, también se refirió a los rumores que lo vincularon a la Roma tras sus vacaciones en Italia: “Estoy muy tranquilo, sí se ha hablado bastante del tema en mis vacaciones. Pero estoy muy tranquilo, al final de cuentas, de que se hable bastante a que pase, es otra cosa“.

Para cerrar, habló sobre su deseo de jugar en Europa: “Claro que es algo que anhelo y eso también me da mucho gusto porque es para lo que me estoy preparando. Uno lo visualiza y también se imagina cumpliendo ese tipo de cosas, que es por lo que también trabajo en mi día a día“.

¿Cómo fue la temporada 2025-26 de Israel Reyes en América?

En lo que respecta a lo meramente estadístico, el jugador fue parte de 38 compromisos con la institución azulcrema, siendo titular en 36 de los mismos. No anotó goles pero si realizó dos asistencias, aunque su aporte claramente pasa desde los defensivo que desde el impacto directo en el marcador.

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En síntesis