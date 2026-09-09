Ante la baja de Sebastián Cáceres al Celta de Vigo, el Club América ha estado buscando cómo ocupar la plaza de extranjero para cubrir su ausencia en la defensa central. Aunque se habla de algunos mexicanos, la apuesta que tendría la directiva azulcrema sería por un extranjero y una de las opciones que se sumó en las últimas horas fue la de Santiago Ramos Mingo.

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Es un futbolista argentino que juega como defensa central zurdo en el Bahía de Brasil. A sus 24 años, ha pasado por las fuerzas básicas de Boca Juniors en su país e incluso estuvo en las filiales del Barcelona, por lo que tiene un desarrollo de buena técnica y se ha perfilado como el principal refuerzo sobre David Alaba o Alejando Gómez.

¿Cómo juega Santiago Ramos Mingo?

De acuerdo con lo que se puede apreciar en algunos videos sobre su desempeño en el terreno de juego, una de sus principales virtudes es la altura y es que con 1.86 metros destaca en el juego aéreo, por lo que puede ganar los duelos defensivos en el área, pero también en el ataque es funcional en las jugadas a balón parado.

Entre las peculiaridades que se han obtenido en el América desde hace algunas temporadas es conseguir defensas que salgan desde su zona y recorran la banda. Esta es una opción para ello, ya que al ser un central natural zurdo le permite una buena salida por la banda izquierda. Además en la cuestión física impone en el cuerpo a cuerpo y es de los jugadores que mantiene un orden táctico en la zaga.

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Por el momento, la directiva contempla a Alaba como una opción, pero no convencen al austríaco de venir a México, por lo que se ve complicada su llegada. En el caso de Gómez, hay más posibilidad por el hecho de estar en la Liga MX y que pueda ajustarse rápidamente al estilo de juego, pero es la última opción. Ante ello Mingo ya tiene la oferta y sólo faltaría discutir algunos detalles.

En síntesis

Club América busca a Santiago Ramos Mingo tras la salida de Sebastián Cáceres.

busca a Santiago Ramos Mingo tras la salida de Sebastián Cáceres. El defensa de 24 años juega en el Bahía y mide 1.86 metros.

juega en el Bahía y mide 1.86 metros. David Alaba y Alejandro Gómez son las alternativas secundarias de la directiva azulcrema.