Recientemente al Club América Femenil las cosas no le están saliendo del todo bien, aún cuando ha hecho fichajes de gran calibre en los últimos días, le ha costado mantener a sus jugadoras actuales sin lesiones, algo que viene ocurriendo partido a partido y en cada uno de ellos se queda sin por lo menos una de ellas.

En el último juego de la J2 ante Xolos Femenil hubo un caso especial con Scarlett Camberos, la delantera azulcrema salió lesionada y expulsada por un par de tarjetas amarillas. Esto le impediría disputar el siguiente partido, es decir, la fecha 3 en donde se medirán ante Necaxa, pero esperaban se revocara esa decisión por los incidentes del duelo.

Y es que hay que recordar que en la jugada donde sale lesionada por Kader Hancar se exhibe que la futbolista rojinegra debió haberse ido expulsada minutos antes ante el duro golpe sobre Isa Haas que le fracturó la nariz y la mandíbula. Pero ya se revelaron las decisiones arbitrales este martes y se dictó la sanción de este duelo.

¿Cuándo regresará Scarlett Camberos?

De acuerdo con lo mencionado por la Comisión de Árbitros, la única que tendrá sanción es precisamente Scarlett, por lo que sólo se perderá el duelo ante las Centellas del próximo sábado 17 de enero. Hasta el momento no se ha revelado que haya sucedido algo más grave con su lesión, por lo que este partido le bastaría para poder recuperarse y reaparecer ante Atlético de San Luis.

Se espera que después de que las jugadoras alzaron la voz para dar a conocer las decisiones arbitrales se tome más con cautela este tema que ha perjudicado a varias jugadoras, especialmente en el Nido. Incluso de ese partido Annia Mejía también recibió un recargón que hasta el momento es revisado en espera de que no se convierta en otra baja.

