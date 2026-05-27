Habiendo pasado ya un año desde su partida, el Club América aún no ha podido reemplazar a Diego Valdés con una estrella de su calidad. El ‘Cirujano’ fue determinante en el recordado tricampeonato, pero los fichajes que hizo el club tras su salida no han estado a su altura. Por su parte, el enganche tampoco ha disfrutado a nivel deportivo desde entonces.

Publicidad

En este año que ha completado en Vélez Sarsfield luego de abandonar Coapa, el chileno ha alternado lesiones con rendimientos altos, pero no ha encontrado esa regularidad ideal. El América supo ser su lugar en el mundo, y la adaptación a un torneo muy diferente como la Liga Argentina le ha costado a sobremanera, más allá de haber acabado como titular fijo.

Por ese motivo, en este nuevo mercado de verano, a Diego Valdés se le presenta la posibilidad de salir de Vélez en busca de otro horizonte en el que pueda sentirse más a gusto. Si bien todos en el ‘Fortín’ lo valoran como futbolista y confían en sus condiciones y su capacidad, un cambio de aire podría hacerle bien en busca de alcanzar otra vez su ‘prime’.

En este sentido, esa nueva experiencia profesional, el mediocampista ofensivo podría reencontrarse con un viejo conocido: Fernando Ortiz. El estratega argentino mantiene una relación de afecto con el chileno, que se remonta a un antiguo vínculo. Ambos compartieron plantel en aquel América que construyó lo que posteriormente coronó con Jardine.

Publicidad

En Chile quieren juntar a Diego Valdés con Tano Ortiz [Foto: Liga MX]

Según reveló el portal ‘Dale Albo’, Diego Valdés podría sumarse al Colo Colo de Chile que dirige el ‘Tano’. Actualmente, ese equipo es el líder de su liga por amplia diferencia con el escolta, con un comienzo de campeonato récord para el club. Para dar un salto de jerarquía y buscar conquistar el título, el sueño es sumar al futbolista de Vélez Sarsfield.

Para poder cumplir el sueño del Tano Ortiz, Vélez exige 2 millones de dólares, que es lo que en su momento invirtió para poder sacar al jugador del Club América. Colo Colo deberá hacer un análisis interno y tomar la decisión de afrontar o no la suma que el equipo argentino demanda para desprenderse de su enganche titular. Mientras tanto, el DT hace presión. ¿Habrá reunión de ex Águilas?