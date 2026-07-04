Las 'Águilas' afrontan una nueva prueba y te contamos cómo seguir la transmisión del partido.

El Club América regresará a la actividad dentro de su puesta a punto con vistas al arranque del Torneo Apertura, con un nuevo amistoso a jugarse este sábado por la noche. El cuadro azulcrema se medirá ante Jaiba Brava (ex Tampico Madero) como su siguiente rival de la preparación, un compromiso que los equipos se tomarán muy seriamente.

Publicidad

Jaiva Braba, equipo de la Liga de Expansión MX que muchos conocen como su anterior nombre “Tampico Madero”, viene de ser subcampeón del Torneo Clausura. En este último campeonato, realizó una gran campaña donde llegó a la final, pero perdió la definición ante Tepatitlán por un global de 0-1.

Por su parte, el Club América, el equipo más grande de la Liga MX, no atraviesa sus mejores tiempos deportivos y viene de ser eliminado en Liguilla del Torneo Apertura. En este semestre que pasó, ingresó por la ventana a los Playoffs y quedó afuera a manos de Pumas, que le ganó por ventaja deportiva.

América y una nueva prueba de pretemporada [Foto: Getty]

Publicidad

¿Cuándo y a qué hora juegan Jaiba Brava vs. América por un amistoso?

El partido Jaiba Brava vs. Club América se disputará HOY sábado 4 de julio, en el que será el último encuentro amistoso del día entre clubes del futbol mexicano. El compromiso está programado para dar comienzo a partir de las 20.00 horas del Centro de México, después de los turnos de Pumas y Cruz Azul.

¿Dónde y en qué estadio juegan Jaiba Brava vs. América por un amistoso?

El partido Jaiba Brava vs. Club América tendrá como sede al Estadio Tamaulipas, recinto donde habitualmente juega sus desafíos de local el ex Tampico Madero. El edificio cuenta con capacidad para hasta 19.668 espectadores. El duelo se disputará con la presencia de público, que pagó antes su boleto para poder asistir.

¿Qué canal transmite Jaiba Brava vs. América por un amistoso?

El partido Jaiba Brava vs. Club América se podrá seguir en vivo y en directo en todo México a través de la pantalla de AyM Sports, canal de televisión de paga.

Publicidad

Según el servicio de TV que tenga cada aficionado, estos son los canales donde aparece esa señal: