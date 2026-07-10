El 'Rebaño' afrontará un nuevo desafío de preparación y aquí te contamos la ficha del encuentro.

Las Chivas de Guadalajara continúan con su intensa puesta a punto de verano, con vistas al comienzo del campeonato, que tendrá lugar no más que la semana próxima. En la continuidad de la pretemporada, enfrentarán a Leones Negros en un amistoso para seguir midiendo fuerzas, evaluando futbolistas y corrigiendo errores para el debut.

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En la antesala de este encuentro amistoso, el ‘Rebaño’ viene de igualar 0-0 con Correcaminos en la prueba anterior, compromiso que dejó primeras sensaciones agridulces. En aquel partido, los refuerzos tuvieron una incidencia que no salió al marcador: Kevin Castañeda convirtió pero su gol fue anulado, y Jordan Carrillo vio la tarjeta roja.

¿Cuándo y a qué hora juegan Chivas vs. Leones Negros por un amistoso?

El partido entre los rojiblancos y los melenudos se llevará a cabo este sábado 11 de julio, con sede en las instalaciones de Verde Valle, el predio donde entrena Chivas. El comienzo del encuentro está estipulado por los clubes para las 09.00 horas del Centro de México, bien temprano para levantarse y salir a jugar futbol en Zapopán.

Cabe recordar que este juego fue reprogramado pues se iba a jugar el viernes 10, pero finalmente por diversos motivos externos a los equipos se debió posponer. Asimismo, el cotejo iba a disputarse con la presencia de público en el Estadio Tepa Gómez y ahora será a puertas cerradas en el complejo del Guadalajara.

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Gabriel Milito tiene mucho trabajo por hacer aún [Foto: Getty]

¿Dónde ver Chivas vs. Leones Negros EN VIVO por un amistoso?

Desafortunadamente para los fanáticos de cada conjunto, el compromiso no tendrá transmisión en directo a través de canales de televisión o plataformas de streaming. El cruce se podrá seguir por las redes sociales de cada club, que irán haciendo el minuto a minuto del partido y subiendo los videos de los goles y acciones destacadas.

¿Cómo les fue a Chivas y Leones Negros en el primer semestre?

El ‘Rebaño Sagrado’ llega luego de una primera mitad de año positiva, donde llegó hasta semifinales de la Liga MX en el Clausura 2026. En esa instancia fue eliminado ante Cruz Azul, que lo venció por un global de 4-3. Previamente, el equipo de Gabriel Milito había finalizado en el segundo lugar la tabla general.

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Los ‘Melenudos’ arriban después de unos primeros seis meses negativos, donde terminaron últimos en la Liga de Expansión MX en el Clausura 2026. Acabaron decimoquintos entre quince, con tan solo dos victorias en catorce jornadas. Por supuesto, no pudieron clasificar a los Playoffs por lo lejos que quedaron.