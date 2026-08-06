El futbolista fue cedido a Peñarol de Uruguay en este mercado de pases y ya fue campeón en su nuevo equipo siendo protagonista.

América comenzó esta temporada con algunas bajas y con muy pocos refuerzos. El club mexicano solamente incorporó a Óscar Perea y Edwin Cerrillo, quienes todavía no hicieron su debut con la camiseta de Las Águilas y se esperan que puedan hacerlo pronto.

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Una de las salidas que se dio en este mercado de pases fue la de Thiago Espinosa, futbolista uruguayo que había llegado al América hace pocos meses como una de las grandes promesas para el futuro y que no tuvo los minutos que se esperaba en su momento.

Sin embargo, con el objetivo de que pueda sumar minutos y sabiendo que no iba a tener demasiado lugar en el plantel de Guillermo Almada, la directiva decidió que saliera a préstamo para que pueda ganar continuidad en una liga que ya conoce.

El equipo que se quedó con sus servicios fue Peñarol de Uruguay, donde llegó cedido por toda la temporada y sin opción de compra, en busca de encontrar su mejor versión para luego volver a México y convertirse en uno de los pilares del América.

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Y su debut con el conjunto uruguayo fue inolvidable. El lateral izquierdo convirtió el primer gol en la goleada 5-1 de Peñarol sobre Montevideo Wanderers, resultado que le permitió quedarse con la final del Torneo Intermedio 2026 y levantar un nuevo título en su carrera.

Thiago Espinosa anotó gol en su debut con el Peñarol de Uruguay, ojalá que le vaya muy bien y que cuando regrese al América sí le den oportunidades.



Es una joya y tiene mucho futuro. pic.twitter.com/paTA6JnU6j — Roberto Haz (@tudimebeto) August 5, 2026

El paso de Thiago Espinosa por América

Durante su etapa en el América, Thiago Espinosa disputó seis partidos oficiales y apenas acumuló 131 minutos dentro del campo de juego. Ante la falta de oportunidades en el primer equipo, el club decidió que regresara al futbol uruguayo.

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