Es tendencia:
logotipo del encabezado
Club América

El centrodelantero que el Club América rechazó en el cierre del mercado de pases

Las Águilas desistieron en contratar a un atacante de la Primera División de México en esta ventana de transferencias.

Por Agustín Zabaleta

Sigue a Bolavip en Google!
América desistió en contratar a un atacante de la Primera División de México
© Getty ImagesAmérica desistió en contratar a un atacante de la Primera División de México

La ventana de transferencias de la Liga MX llegó a su fin y los equipos terminaron de delinear las plantillas que afrontarán el primer semestre del 2026. América relizó algunas contrataciones para reforzar su equipo pero ahora se conoció que rechazaron a un delantero para sumar.

Publicidad

Así lo comentó “El Francotirador” de Récord: “A ver, mis águilas de corazón ardido, sí, la directiva sí tuvo en la mesa a Ibáñez y sí… lo dejó pasar. Cuando Tigres fue a tocar la puerta del Nido por el Búfalo (deseo de Guido), América también recibió un “¿Y si te mando a Nico?”, pero en Coapa ni dejaron que el café se enfriara para decirles que no“.

Y continuó: “Y no, no fue por la lana del salario (aunque el argentino cobra sabroso, más que Aguirre) ni porque estuviera carísimo, sino porque el proyecto de Jardine respaldado por la directiva tiene claros sus objetivos y consideran que con Henry de regreso, la Pantera suelta, Dávila listo y hasta Pato Salas levantando la mano, el ataque está cubierto“.

Tweet placeholder
Publicidad

Por otro lado, deslizó: “La última plaza de extranjero era más urgente para el lateral izquierdo, porque el mediocampo ya está armado con Dourado, Veiga y Lima, así que mejor trajeron a Thiago Espinosa y listo. Traducción del club: “No necesitamos otro ‘9’”. Traducción del americanista radical: “Hace falta otro ‘9’”. Sólo el tiempo dirá, mi Franky“.

De esta manera, el flamanta refuerzo de Cruz Azul podría haber jugador en otro conjunto de la capital mexicano. El correr de los meses dará si el movimiento estuvo bien hecho o si el cuadro azulcrema puede arrepentirse de no haber sumado al argentino.

¿Cómo fue la temporada 2025-26 de Nicolás Ibáñez en Tigres UANL?

¿No cuentan con él? La radical decisión de Tigres UANL con Nicolás Ibáñez tras la llegada de Rodrigo Aguirre

ver también

¿No cuentan con él? La radical decisión de Tigres UANL con Nicolás Ibáñez tras la llegada de Rodrigo Aguirre

En cuanto a los números del actual curso, el atacante nacido en Argentina fue parte de 16 encuentros, siendo titular en apenas 7 partidos. Marcó 4 goles y realizó una asistencia, dejando entrever los pocos minutos que ha tenido con Guido Pizarro.

Publicidad

En síntesis

  • El Club América rechazó el fichaje de Nico Ibáñez durante el mercado de 2026.
  • La directiva prefirió fichar a Thiago Espinosa para reforzar la posición de lateral izquierdo.
  • El técnico André Jardine descartó al delantero por contar con Henry Martín y Aguirre.
Agustín Zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
Las palabras de Rodrigo Aguirre que hacen pensar que se olvidó del América
Concachampions

Las palabras de Rodrigo Aguirre que hacen pensar que se olvidó del América

Fernando Gorriarán defiende a Juan Brunetta de las críticas
Club Tigres

Fernando Gorriarán defiende a Juan Brunetta de las críticas

Tigres, a octavos de Concachampions: cuándo y contra quién juegan la próxima fase
Concachampions

Tigres, a octavos de Concachampions: cuándo y contra quién juegan la próxima fase

Las alineaciones de Cruz Azul vs. Vancouver FC por la Concachampions 2026
Concacaf

Las alineaciones de Cruz Azul vs. Vancouver FC por la Concachampions 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo