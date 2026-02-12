La ventana de transferencias de la Liga MX llegó a su fin y los equipos terminaron de delinear las plantillas que afrontarán el primer semestre del 2026. América relizó algunas contrataciones para reforzar su equipo pero ahora se conoció que rechazaron a un delantero para sumar.

Así lo comentó “El Francotirador” de Récord: “A ver, mis águilas de corazón ardido, sí, la directiva sí tuvo en la mesa a Ibáñez y sí… lo dejó pasar. Cuando Tigres fue a tocar la puerta del Nido por el Búfalo (deseo de Guido), América también recibió un “¿Y si te mando a Nico?”, pero en Coapa ni dejaron que el café se enfriara para decirles que no“.

Y continuó: “Y no, no fue por la lana del salario (aunque el argentino cobra sabroso, más que Aguirre) ni porque estuviera carísimo, sino porque el proyecto de Jardine respaldado por la directiva tiene claros sus objetivos y consideran que con Henry de regreso, la Pantera suelta, Dávila listo y hasta Pato Salas levantando la mano, el ataque está cubierto“.

Por otro lado, deslizó: “La última plaza de extranjero era más urgente para el lateral izquierdo, porque el mediocampo ya está armado con Dourado, Veiga y Lima, así que mejor trajeron a Thiago Espinosa y listo. Traducción del club: “No necesitamos otro ‘9’”. Traducción del americanista radical: “Hace falta otro ‘9’”. Sólo el tiempo dirá, mi Franky“.

De esta manera, el flamanta refuerzo de Cruz Azul podría haber jugador en otro conjunto de la capital mexicano. El correr de los meses dará si el movimiento estuvo bien hecho o si el cuadro azulcrema puede arrepentirse de no haber sumado al argentino.

¿Cómo fue la temporada 2025-26 de Nicolás Ibáñez en Tigres UANL?

En cuanto a los números del actual curso, el atacante nacido en Argentina fue parte de 16 encuentros, siendo titular en apenas 7 partidos. Marcó 4 goles y realizó una asistencia, dejando entrever los pocos minutos que ha tenido con Guido Pizarro.

En síntesis