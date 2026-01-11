Antonio Mohamed volvió a dar una lección de lo que es su trabajo al frente del Toluca, con un equipo “B” jugó en el Estadio BBVA y obtuvo el marcador. Aún con esto, el equipo ha estado buscando jugadores que puedan reforzar la plantilla y aunque ya tiene varios nombres importantes, en esta ocasión va por un delantero que es poco conocido en México.

Publicidad

Publicidad

De acuerdo con la información de César Luis Merlo, el conjunto de los Diablos Rojos está interesado en conseguir el fichaje de Franco Rossi, jugador uruguayo que estaría muy cerca de concretarse y es que la misma fuente confirma que están a unos cuantos detalles de que el futbolista de Cerro Largo FC sea el próximo fichaje.

Este es un conjunto charrúa de la Primera División, por lo que la liga aún está en pausa con algunos enfrentamientos amistosos. Es por esta razón que el ofrecimiento se está haciendo durante estos días y de acuerdo con la información ya estarían las tres partes involucradas en un acuerdo para que el futbolista fiche por el conjunto choricero.

¿Quién es Franco Rossi?

Franco es un futbolista que juega como centro delantero, pero que como opciones secundarias puede jugar como mediocentro o extremo por izquierda. Tiene 23 años de edad. Durante la etapa regular del torneo con su actual equipo logró 10 goles y 3 asistencias en 38 partidos, convirtiéndose en uno de los jugadores revelación del 2025.

Publicidad

Publicidad

Tiene habilidades aplicando presión alta, realiza buenos desmarques para generar peligro dentro del área y tiene mucha pelea de juego por arriba. Además al esta en River Plate en época formativa comprendió el tipo de juego más dinámico, pero reveló que estando en Uruguay fue más “de cuerpo”, por lo que tiene un estilo muy sudamericano para el futbol.

ver también El mercado de fichajes de Toluca para el Clausura 2026: altas, bajas y rumores del bicampeón

En síntesis