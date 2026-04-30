En un tramo de la temporada donde está encontrando regularidad y minutos, Diego Valdés volvió a convertir en el futbol argentino. El talentoso enganche está recuperando el nivel que mostró a principio de año, y esta noche se llevó todas las luces al regresar al gol. El chileno ingresó desde el banco y le dio el triunfo a Vélez Sarsfield.

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Luego de un último año donde las lesiones le complicaron tener continuidad, el mediocampista ofensivo lleva dos meses sin nuevas molestias ni dolencias. A eso, le sumó su creciente rendimiento y protagonismo en el equipo, donde ha logrado asentarse como titular. Y por si algo le faltaba, ahora también cortó su propia mala racha.

Este jueves, Vélez Sarsfield tuvo que rotar jugadores y poner un once ‘alternativo’ para enfrentar a Gimnasia y Tiro de Salta (Segunda División), por la Copa Argentina. Diego Valdés, un titular, estuvo en el banco pero ingresó y tardó solo un minuto en marcar el 2-0 del ‘Fortín’, para salir a gritarlo con todo y descargarse tras la sequía.

El entrenador del cuadro argentino había mandado al ex Club América a la cancha para intentar liquidar el juego, que se había puesto complicado para Vélez. A los 88′ se metió en el terreno de juego, y a los 89′ inició la jugada con una pared y él la terminó empujándola debajo del arco para cerrar el partido y lograr la clasificación.

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¡EL 2 A 0 DE VÉLEZ DE LA MANO DE VALDÉS!



El chileno capturó un rebote en el área para liquidar el encuentro ante Gimnasia y Tiro (S). #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/nqeBb0hnDG — TyC Sports (@TyCSports) May 1, 2026

La mala racha que cortó Diego Váldes con Vélez Sarsfield:

Sin dudas, su gol ante Gimnasia significó todo un desahogo para el ‘Cirujano’: el volante chileno puso fin a una sequía de ¡213 días! sin anotar. Su último tanto con Vélez había sido el pasado 29 de septiembre del 2025 ante Atlético Tucumán, por la Liga Argentina. Hoy, convirtió por primera vez en la Copa Argentina, el otro torneo que disputa su equipo.

Más allá de no haber podido marcar en todo ese tiempo, Diego Valdés ha podido hacer un buen aporte recientemente en Vélez Sarsfield: llevaba 4 asistencias en los 9 juegos anteriores. Esto era lo que necesitaba un talento como el tricampeón del América: confianza, titularidades, continuidad y un cuerpo técnico y afición que lo acompañen y lo mimen. Y de a poco, lo está trasladando a sus actuaciones.

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Mientras el ex futbolista azulcrema comienza a volver a enderezar su carrera, estará pendiente de las ‘Águilas’ a la distancia, como se sabe que lo hace desde Argentina. El América iniciará este fin de semana su participación en la Liguilla del futbol mexicano, y el enganche estará sintonizando y mostrando su apoyo a quienes le dieron sus mejores momentos.