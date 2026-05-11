Horarios y fechas confirmados para la Final de la Liga MX Femenil

Estos son los días y los horarios en los que se jugará la Final de la Liga MX Femenil por el Clausura 2026.

Este domingo terminaron los partidos de las semifinales, donde se determinó que el Club América Femenil y Rayadas serían las próximas clasificadas a la Gran Final del Clausura 2026. Ambas escuadras están peleando por su próximo título en la Liga MX Femenil con la idea de sumar a sus vitrinas y este lunes se confirmaron los horarios y fechas.

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Fechas y horarios de la Final

De acuerdo con la información que confirmó hace unos minutos la misma competencia la ida de la Final se jugará el próximo jueves 14 de mayo del 2026 a las 21:10 horas del centro de México en el Estadio BBVA. A pesar de que estaba en riesgo el tema de que se jugara en estas instalaciones por el tema del Mundial se confirmó la sede.

Por su parte, la Gran Final de vuelta se estará disputando el próximo domingo 17 de mayo a las 12:00 horas del centro de México en el Estadio Ciudad de los Deportes. De esta manera, el conjunto azulcrema podrá repetir el mismo horario que tuvo en las semifinales donde derrotó a Toluca, por lo que parece ser que les benefició.

¿Dónde se transmite la Final de la Liga MX Femenil?

Aunque aún no se confirman en la páginas cuales son las transmisiones donde se llevarán a cabo estos partidos, de acuerdo con lo que ya se ha disputado anteriormente tanto la ida como la vuelta estarían oficialmente en el canal de YouTube de la Liga MX Femenil, en ViX e incluso por Canal Nu9ve, aunque en el último se le agrega Layvtime.

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Ya confirmada toda esta información conoceremos a las próximas campeonas de esta liga; en el caso de las Águilas estarían en la búsqueda de su tercera estrella, puesto que ya han perdido varias finales con Ángel Villacampa; mientras que Rayadas irá por su cuarto campeonato y lo buscarían como visitante en esta ocasión.

En síntesis