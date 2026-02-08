Justamente este viernes el Club América hizo oficial la salida de su dorsal 27, Rodrigo Aguirre, quien desde hace ya una semana estaba negociando su llegada al conjunto de Tigres. Después de la despedida que le hicieron en Coapa, el futbolista fue presentado con el equipo de la UANL presentando también el dorsal que utilizará.

Fue hasta este domingo cuando el futbolista uruguayo quedó registrado en el sistema de la Liga MX, puesto que al entrar a la plantilla de Tigres ya se puede ver al jugador como parte del equipo. Mientras que la salida de Nicolás Ibáñez, quien le abriría la plaza a Aguirre se hizo oficial, puesto que ya no aparece registrado en el plantel.

Precisamente en la página se puede ver que el futbolista que con las Águilas usaba el número 27, ahora cambiará y estará utilizando el dorsal 17, uno de los cuales ha portado otro examericanista que no dejó buenas sensaciones, pero sobre todo, uno de los jugadores más emblemáticos dentro de la institución del conjunto regio.

El icónico dorsal en Tigres

El número 17 lo usó recientemente Sebastián Córdova, anteriormente también Leonardo Fernández lo ocupó y sobre todo otros tres jugadores que pasaron a la historia con Tigres, es decir, Damián Álvarez, Javier Aquino cuando recién llegó a la institución y Antonio Sancho, por lo que la responsabilidad no es mínima para utilizarlo.

Los dorsales de Rodrigo Aguirre

Es extraño que en su carrera el 7 siempre ha estado presente, puesto que este número lo usó en un momento con las Águilas, antes de ser el 27, éste mismo también lo llevó en Necaxa, en LDU Quito y ahora será el 17, que ya lo utilizó en el Liverpool FC de Montevideo. Diferente al 29 que portó estando en Rayados de Monterrey.

