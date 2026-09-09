La rivalidad entre Tigres y el Club América es una de las más importantes dentro del terreno de juego. Pero extrañamente, los de la UANL harían un movimiento en el mercado que permitiría que las Águilas le dieran salida a Raúl Zúñiga, uno de los jugadores que constantemente ha tenido lesiones y no ha podido rendir como lo esperaban.

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¿Por qué Tigres ayudaría al América?

Y es que de acuerdo con la información de César Luis Merlo, el día de ayer el cuadro felino ya habría mandado una oferta formal a Puebla para hacerse de los servicios de Emiliano Gómez, un jugador por el cual América también tuvo interés en el pasado. Sin embargo, esta negociación ha avanzado en las últimas horas y podría concretarse.

¿Nuevo equipo para la Pantera Zúñiga?

Ante el cierre del mercado, La Franja tendría que encontrar a un suplente, así que según Pepe Hanan, sería precisamente “La Pantera” Zúñiga quien interesa en el entorno poblano para poder cubrir la baja de Emi. Mientras más avanza el conjunto de Tigres por la llegada de Gómez, también lo hacen las negociaciones en Coapa.

La misma fuente menciona que ya están casi por concretar su llegada de Zúñiga a Puebla, y lo haría a préstamo por un año. Hay que recordar que la Pantera no ha sido considerada por Guillermo Almada y gran parte de esta decisión ha sido por sus dos últimas lesiones que le han impedido estar al 100%, por lo que podría resurgir en esta plantilla.

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Después de haber sido el campeón de goleo con Tijuana, Zúñiga no pudo emular esto en el Nido y ahora este trato podría estar cerrado. En las próximas horas se confirmará si llegaron a un acuerdo para concretar su arribo al cuadro camotero. Puebla ya tuvo el semestre anterior a otro delantero americanista como lo fue Esteban Lozano.

En síntesis