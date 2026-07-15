Los 25 jugadores de Almada y el América para el Apertura 2026

Este sábado el Club América hace su debut en el Apertura 2026 de la mano de Guillermo Almada y justamente en esta semana, el conjunto azulcrema da a conocer la baja de Alejandro Zendejas debido a una lesión de la que se está recuperando en la rodilla derecha, por lo que lo perdería los primeros partidos de la temporada.

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Tomando esto en cuenta, la escuadra azulcrema ya lo tenía contemplado en los 25 jugadores que iniciarían el torneo, puesto que ya hubo algunas bajas en la plantilla y hasta el momento no han llegado los refuerzos esperados. De esta manera, Almada tendría que echar mano de algunos futbolista de fuerzas básicas para completar su plantilla.

La plantilla del América para el Apertura 2026

Hasta el momento no se han revelado los nombres de los juveniles que podrían tener la oportunidad de aparecer en este torneo, pero tomando en cuenta que hay zonas del campo que requieren estar cubiertas por ahí podrían venir las incorporaciones, por el momento la lista de 25 futbolistas que contemplan para la Jornada 1 ante Querétaro sería la siguiente.

Porteros

Luis Ángel Malagón

Rodolfo Cota

Fernando Tapia

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Defensas

Franco Rossano

Cristian Borja

Thiago Espinoza

Sebastián Cáceres

Miguel Vázquez

Israel Reyes

Ramón Juárez

Kevin Álvarez

Dagoberto Espinoza

Mediocampistas

Alan Cervantes

Santiago Naveda

Raphael Veiga

Alexis Gutiérrez

Erick Sánchez

Delanteros

Brian Rodríguez

Víctor Dávila

Alejandro Zendejas

Isaías Violante

Henry Martín

Raúl Zúñiga

Patricio Salas

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En síntesis