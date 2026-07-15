Los 25 jugadores de Almada y el América para el Apertura 2026

Este sábado el Club América hace su debut en el Apertura 2026 de la mano de Guillermo Almada y justamente en esta semana, el conjunto azulcrema da a conocer la baja de Alejandro Zendejas debido a una lesión de la que se está recuperando en la rodilla derecha, por lo que lo perdería los primeros partidos de la temporada.
Tomando esto en cuenta, la escuadra azulcrema ya lo tenía contemplado en los 25 jugadores que iniciarían el torneo, puesto que ya hubo algunas bajas en la plantilla y hasta el momento no han llegado los refuerzos esperados. De esta manera, Almada tendría que echar mano de algunos futbolista de fuerzas básicas para completar su plantilla.
La plantilla del América para el Apertura 2026
Hasta el momento no se han revelado los nombres de los juveniles que podrían tener la oportunidad de aparecer en este torneo, pero tomando en cuenta que hay zonas del campo que requieren estar cubiertas por ahí podrían venir las incorporaciones, por el momento la lista de 25 futbolistas que contemplan para la Jornada 1 ante Querétaro sería la siguiente.
Porteros
- Luis Ángel Malagón
- Rodolfo Cota
- Fernando Tapia
Defensas
- Franco Rossano
- Cristian Borja
- Thiago Espinoza
- Sebastián Cáceres
- Miguel Vázquez
- Israel Reyes
- Ramón Juárez
- Kevin Álvarez
- Dagoberto Espinoza
Mediocampistas
- Alan Cervantes
- Santiago Naveda
- Raphael Veiga
- Alexis Gutiérrez
- Erick Sánchez
Delanteros
- Brian Rodríguez
- Víctor Dávila
- Alejandro Zendejas
- Isaías Violante
- Henry Martín
- Raúl Zúñiga
- Patricio Salas
¿Cuánto tiempo estará fuera Alejandro Zendejas del Club América y quiénes son sus opciones para reemplazarlo?
En síntesis
- Alejandro Zendejas es baja del Club América para el inicio del Apertura 2026.
- 25 jugadores integran la lista oficial del equipo para encarar la Jornada 1.
- Querétaro será el rival del conjunto azulcrema este sábado en su debut liguero.