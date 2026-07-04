América apunta al fichaje de Andrés Martín: quién es, cómo juega y cuánto cuesta

Las Águilas buscan reforzar sus filas con un delantero joven que no descarta la experiencia en el futbol mexicano.

El mercado de pases del futbol mexicano se encuentra en plena actividad paralela a las competencias de selecciones y América comienza a moverse fuerte. Las Águilas buscan piezas clave para reforzar su plantilla de cara a la próxima temporada, lo que genera intensos movimientos y negociaciones entre pasillos.

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América tiene un interés firme en Andrés Martín, extremo del Racing de Santander. El futbolista español de 26 años evalúa su futuro ante la posibilidad real de abandonar la institución cántabra durante este periodo de transferencias de verano.

Las Águilas no son el único equipo en la carrera por el atacante andaluz. DC United y New York City FC, franquicias de la MLS, también siguen de cerca su situación. Sin embargo, la prioridad de la directiva azulcrema es avanzar en las pláticas.

Así juega Andrés Martín, el fichaje que busca América

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El extremo derecho posee números destacados en Transfermarkt. En la última temporada de la Segunda División española, el jugador tasado en 9 millones de dólares registró 23 goles y nueve asistencias en 41 compromisos oficiales, rendimiento que llamó la atención en el nido de Coapa.

América ya concretó previamente el fichaje de Thiago Espinosa en esta ventana. El lateral uruguayo llegó a la escuadra tras el pago de poco más de dos millones de dólares a Racing de Montevideo, una incorporación realizada por expreso pedido del director técnico Guillermo Almada.

En síntesis

Interés por Andrés Martín: El Club América tiene la mira puesta en el extremo derecho español de 26 años, quien actualmente milita en el Racing de Santander y evalúa un cambio de aires para este mercado de verano.

El Club América tiene la mira puesta en el extremo derecho español de 26 años, quien actualmente milita en el Racing de Santander y evalúa un cambio de aires para este mercado de verano. Competencia desde la MLS: Las Águilas no la tendrán fácil para cerrar el fichaje, ya que franquicias estadounidenses como el DC United y el New York City FC también siguen muy de cerca los pasos del atacante andaluz.

Las Águilas no la tendrán fácil para cerrar el fichaje, ya que franquicias estadounidenses como el y el también siguen muy de cerca los pasos del atacante andaluz. Refuerzo con el sello de Almada: Tras la reciente incorporación de Thiago Espinosa, la directiva azulcrema busca armarle un plantel competitivo a su nuevo director técnico, Guillermo Almada, de cara al torneo Apertura 2026.