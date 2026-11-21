América ya aseguró su lugar en la Liguilla mientras que Tigres ya no tiene posibilidades de meterse en la Fiesta Grande de la Liga MX. Sin embargo, hay una rivalidad importante entre estos dos equipos y por eso se espera que un Volcán lleno en el partido de este sábado.

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Además, América quiere ganar para intentar recuperar el liderato de la Liga MX o al menos terminar lo más arriba posible. Asimismo, Isaías Violante mencionó que una motivación en el juego es llevarse los 3 puntos para dejar a Tigres en el fondo de la clasificación.

“Sabemos que Tigres ya está afuera, pero somos América y con tal de quitarles la opción, vamos a jugar con todo. Es el último partido, no hay nada que perder y mucho que ganar dejándolos más abajo. La tabla está muy cerrada, si perdemos podemos terminar en cuarto o quinto lugar… Estamos enfocados en este partido”, comenzó diciendo Isaías Violante en una entrevista en ONCE Diario.

Por otro lado, el jugador del América habló sobre la rivalidad con Tigres: “Muy notorio. Estos últimos años han sido partidos muy buenos con los regios, tanto Tigres como Rayados con Cruz Azul, América, Pumas y Toluca. Tienen jugadores de calidad, que han traído de Europa, que han sido leyendas en la Liga… El estadio de ellos también impone bastante, pero nos gusta jugar en esas circunstancias y tenemos armas suficientes para ganar“.

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Los partidos entre América y Tigres siempre son picantes (Getty Images)

Isaías Violante sobre el americanismo

Y, para terminar, Isaías Violante está orgulloso de jugar en América y sabe que el club azulcrema despierta mucho amor y odio: “Es algo con lo que me gusta lidiar. La gente está esperando que nos equivoquemos o fracasemos, nos hemos quedado estas últimas dos Liguillas a nada y sabemos que podemos dar más. Siempre van a criticar, pero estamos enfocados: la mitad te ama y la mitad te odia. En los estadios se ve, entras y te abuchean, y muchas veces llenamos estadios de equipos rivales. Eso también es bueno”.

“Estamos muy unidos, sabemos que tenemos un buen entrenador y que si seguimos el esquema de juego, más la experiencia de algunos, más las ganas de otros, y dejando los egos de lado, este América tiene para pintar muy bien. No quiero decir si vamos a quedar campeones, pero esperemos que podamos levantar ese ansiado título“, concluyó el futbolista mexicano.

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En síntesis