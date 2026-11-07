América y Pumas se vuelven a ver las caras después de los cuartos de final de la Liguilla pasada, en la que avanzó el club auriazul.

Este sábado se lleva a cabo una nueva edición del Clásico Capitalino entre América y Pumas. CU será el escenario del partido fundamental por la Liga MX y ambos equipos vuelven a verse las caras después de lo que fueron los cuartos de final de la Liguilla del Clausura 2026.

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América se encuentra en un mejor momento que Pumas, aunque los clásicos siempre son diferentes. En la previa al duelo de Las Águilas contra el conjunto auriazul, Israel Reyes, uno de los referentes en Coapa, manifestó su deseo de ganar el partido.

“Los Clásicos son lo que desde que llegas te lo plantean como algo importante, algo que no es negociable perder ni empatar. Lo sabemos, en esta era con Guillermo (Almada) queremos ganar un Clásico, irnos tranquilos en las últimas jornadas del torneo. Existe una rivalidad fuerte entre nosotros, lo vivimos emocional también. Ganar estos partidos es algo de ley”, dijo el mexicano en conferencia de prensa.

Además, Israel Reyes mencionó que se quedaron con la espina de lo sucedido en la Liguilla pasada: “Queremos ganarlo. Me acuerdo que todos estaban con la ilusión de estar peleando las finales. Me quedé con ganas de haberlos enfrentado (no pudo estar por ser convocado para el Mundial). Los compañeros tienen ganas de volver a plantarnos, queremos estar en lo más alto con tranquilidad”.

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El último Clásico Capitalino por la Liguilla del Clausura 2026 (Getty Images)

América acumula tres partidos sin ganar y el defensa de Las Águilas habló de eso: “No nos podemos permitir no ganar tres partidos seguidos, no nos gusta y no se siente bien, no nos sentimos cómodos en la cancha con no ganar. Él (Guillermo Almada) está muy cerca de nosotros, nos lo transmite y en cada partido es muy intenso”.

Israel Reyes sobre Henry Martín

Por otro lado, Israel Reyes habló sobre la no convocatoria de Henry Martín a la Selección Mexicana: “Ha estado increíble Henry este torneo. Se ha recuperado de momentos difíciles donde no estuvo con nosotros acá. Si sigue haciendo las cosas así, va a llegar esa convocatoria. Es cuestión de gustos, de la idea de cada entrenador. Él tiene que estar tranquilo del gran trabajo que está haciendo con nosotros. Él está aquí para ser campeón, levantar títulos”.

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En síntesis