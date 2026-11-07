Pumas y América serán los protagonistas de una nueva edición de una de las rivalidades más calientes del futbol mexicano: el Clásico Capitalino. Dos instituciones históricas se reencuentran en un duelo clave no solo por los antecedentes, sino por lo que ambos se juegan en la cancha. Hay mucho más que tres puntos por ganar.

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¿Cómo llegan Pumas y América al juego del Apertura 2026?

Los ‘Universitarios’ alcanzan esta etapa de la competencia estacionados en el 10° lugar de la tabla, con 20 puntos, a dos de distancia de la zona de clasificación a la Liguilla. Por su parte, las ‘Águilas’ arriban a este momento del torneo encontrados en el 1° escalón del torneo, con 29 puntos, con la misma cantidad que Chivas y Cruz Azul.

¿Cuándo y a qué hora juegan Pumas vs. América por el Apertura 2026?

El juego Pumas UNAM vs. Club América se disputará HOY sábado 7 de noviembre desde las 21.00 horas del Centro de México, en el ‘prime-time’ de la programación. Desde el Estadio Olímpico Universitario, se medirán frente a frente por el Clásico Capitalino correspondiente a la jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX.

Se viene otro picante Clásico Capitalino [Foto: Getty]

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¿El Pumas vs. América del Apertura 2026 va por TV abierta?

El juego Pumas UNAM vs. Club América, afortunadamente para todos los seguidores de la Liga MX, sí se podrá ver por televisión abierta en todo México. A diferencia de la mayoría de los encuentros de esta fecha, que no contaron con transmisión gratuita en el país, este Clásico Capitalino sí ofrecerá esa posibilidad.

¿Qué canal transmite Pumas vs. América por el Apertura 2026?

El juego Pumas UNAM vs. Club América será transmitido en televisión abierta a través de la señal de Canal 5, el único que lo pasará de manera gratuita por TV. Además, en la codificación de cable también se podrá sintonizar por medio de la pantalla de TUDN, que acostumbra pasar los choques de sábado por la noche.

Por otra parte, además de estos dos canales de TV, este Clásico Capitalino de la Liga MX también tendrá la cobertura de la plataforma de streaming ViX Premium. Este servicio online permitirá a los aficionados tener otra alternativa para ver el encuentro, siempre y cuando posean una suscripción paga con mensualidad.

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