Ya todo está listo en el Estadio Guadalajara para que la Selección Mexicana se enfrente ante Corea del Sur. Es por ello que Javier Aguirre ya entregó su alineación de esta noche a la FIFA y se confirmó que ahora uno de los ausentes será Israel Reyes, quien ya había debutado en el partido inaugural ante Sudáfrica y con buenas sensaciones.

Publicidad

¿Por qué Israel Reyes está en la banca para el México vs Corea del Sur?

Esto llama la atención, ya que hubo jugadores que no estuvieron al 100% en el primer partido, pero que hoy repiten. Sin embargo, el jugador del América es uno de los que no consideró y decidió sentarlo para el inicio de esta noche. Esta es una decisión totalmente táctica, ya que le movió mucho en su defensa y decidió que Jorge Sánchez saliera en su lugar.

El tema aquí es que el lateral derecho, puede jugar también como central y ante la ausencia de César Montes por suspensión, se esperaba que el Vasco pudiera darle la oportunidad junto a Johan Vásquez, sin embargo, en esa zona el estratega optó por poner a Edson Álvarez, quien se desempeña mejor en esa posición.

Siendo el futbolista más volátil y con muchas condiciones para entrar por la banda derecha, parece imposible que Aguirre hubiera decidido que ante Corea comenzaría desde la banca. Sin embargo, todo parece que quiso hacer la prueba con Jorge, quien no ha tenido su mejor momento y esta noche va como titular cuando se miden ante un rival complicado.

Publicidad

En síntesis