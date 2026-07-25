Se tapó la boca, pero no hubo acusación: La verdad sobre Kevin Álvarez y la 'Ley Prestianni'

El Atlante vs América de la Jornada 2 de la Liga MX por el Apertura 2026 fue uno de los partidos polémicos por el tema del arbitraje. Sin embargo, el resultado nos dejó un amargo 1-1. Uno de los reclamos que más se dio entre la afición azulgrana es que Kevin Álvarez no fuera expulsado conforme a la “Ley Prestianni” cuando se tapó la boca.

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Fue en el minuto 43 cuando en la transmisión se ve que el futbolista de las Águilas se acerca a Luis Puente y se tapa la boca. Algunos en redes sociales compartieron este momento y aseguraban que los Potros pudieron hacerse los “vivos” y pedirle a Katia Itzel García que lo expulsaran debido a lo que marca esta nueva regla.

Sin embargo, en el video se ve claramente que luego de sacar el balón hacia tiro de esquina ambos se levantan y se dan la mano, justo es ahí donde Álvarez se tapa la boca. Pero esto es algo que no vio la silbante, pero que de acuerdo con lo que dicta la regla, tampoco era sancionable por una poderosa razón que nadie tomó en cuenta.

¿Por qué no expulsaron a Kevin Álvarez?

De acuerdo con lo que asegura es que para que se pueda marcar algo así, es necesario que en primera instancia el jugador se haya sentido ofendido con lo que se le dijo, pero la más importante, sería que entre ambos hubiera un altercado, si no hay una situación de esta índole, no hay forma de que se pueda expulsar.

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Es por ello que aunque algunos de los aficionados del Atlante señalaban que podría haber sido una falla de la árbitra, la realidad es que tomando en cuenta lo que estipula la regla, en realidad no habría posibilidad de que se marcara una tarjeta roja de esa manera.

En síntesis

Atlante y América empataron 1-1 en la Jornada 2 del Apertura 2026.

empataron 1-1 en la Jornada 2 del Apertura 2026. Kevin Álvarez no fue expulsado bajo la “Ley Prestianni” en el minuto 43.

no fue expulsado bajo la “Ley Prestianni” en el minuto 43. La “Ley Prestianni” exige que exista un altercado para sancionar con tarjeta roja.