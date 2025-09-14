La afición de América explotó tras la derrota ante Chivas: “Una vergüenza monumental”

Con goles de Roberto Alvarado y Armando González, Chivas venció 2-1 de visitante en el Estadio Ciudad de los Deportes a América en una nueva edición del Clásico Nacional. El partido fue en el marco de la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX.

Tras esta decepcionante derrota, donde llegó a descontar Alejandro Zendejas luego de un gran tiro libre, la afición de las Águilas se expresó de manera muy molesta ya que, además de perder contra el rival de toda la vida, no pudieron escalar al liderato de la tabla de posiciones.

Muchos seguidores de los Azulcremas no tuvieron piedad contra el equipo: “Todos unos pendejos. Una vergüenza monumental“, “ex equipo, no mamen. como se van a cagar así“, “Solo fueron hacer el ridiculo“, fueron algunos de los mensajes que se vieron.

Otros fueron muy críticos pero apuntaron a un análisis más crítico: “El America no puede perder con un equipo que estaba casi en el último lugar!!“, “Jardine no sabe abrir equipos que se le cierran, o sus futbolistas no son capaces de hacerlo“, “Este equipo ya no va a dar más ya están acabados y a jardine ya se le terminaron las ideas“.

