Es tendencia:
logotipo del encabezado
Apertura 2025

La afición de América explotó tras la derrota ante Chivas: “Una vergüenza monumental”

La afición de las Águilas explotó tras la derrota ante el Rebaño Sagrado en el Clásico Nacional del Apertura 2025 de la Liga MX.

Por Agustín Zabaleta

La afición de América explotó tras la derrota ante Chivas en el Clásico Nacional
© Getty ImagesLa afición de América explotó tras la derrota ante Chivas en el Clásico Nacional

Con goles de Roberto Alvarado y Armando González, Chivas venció 2-1 de visitante en el Estadio Ciudad de los Deportes a América en una nueva edición del Clásico Nacional. El partido fue en el marco de la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX.

Reinauguración del Estadio Azteca: América podría enfrentar a gigante europeo

ver también

Reinauguración del Estadio Azteca: América podría enfrentar a gigante europeo

Tras esta decepcionante derrota, donde llegó a descontar Alejandro Zendejas luego de un gran tiro libre, la afición de las Águilas se expresó de manera muy molesta ya que, además de perder contra el rival de toda la vida, no pudieron escalar al liderato de la tabla de posiciones.

Tweet placeholder
Publicidad

Muchos seguidores de los Azulcremas no tuvieron piedad contra el equipo: “Todos unos pendejos. Una vergüenza monumental“, “ex equipo, no mamen. como se van a cagar así“, “Solo fueron hacer el ridiculo“, fueron algunos de los mensajes que se vieron.

Otros fueron muy críticos pero apuntaron a un análisis más crítico: “El America no puede perder con un equipo que estaba casi en el último lugar!!“, “Jardine no sabe abrir equipos que se le cierran, o sus futbolistas no son capaces de hacerlo“, “Este equipo ya no va a dar más ya están acabados y a jardine ya se le terminaron las ideas“.

El comunicado de América tras conocer que su partido ante Pachuca por el Apertura 2025 se jugará a puertas cerradas

ver también

El comunicado de América tras conocer que su partido ante Pachuca por el Apertura 2025 se jugará a puertas cerradas

Los mensajes de la afición de América tras perder el Clásico Nacional contra Chivas

Publicidad
Publicidad
Publicidad
agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
Allan Saint-Maximin envía advertencia a Chivas antes del Clásico Nacional con América
Liga MX

Allan Saint-Maximin envía advertencia a Chivas antes del Clásico Nacional con América

¿Será este Clásico Nacional entre América vs Chivas el que todos recordarán por siempre?
Liga MX

¿Será este Clásico Nacional entre América vs Chivas el que todos recordarán por siempre?

La IA predijo el ganador del Clásico Nacional entre América y Chivas
Liga MX

La IA predijo el ganador del Clásico Nacional entre América y Chivas

La próxima pelea que busca Canelo Álvarez luego de Terence Crawford
Boxeo

La próxima pelea que busca Canelo Álvarez luego de Terence Crawford

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo