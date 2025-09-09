Es tendencia:
Reinauguración del Estadio Azteca: América podría enfrentar a gigante europeo

El equipo mexicano está pensando en la posibilidad de enfrentar a un histórico equipo europeo una vez que este listo el estadio.

Por Ramiro Canessa

América podría jugar ante un gigante europeo en el Azteca.
© Getty ImagesAmérica podría jugar ante un gigante europeo en el Azteca.

La remodelación del Estadio Azteca, casa del Club América, lleva meses en marcha con el objetivo de dejarlo listo para el Mundial 2026. Como parte del acuerdo de patrocinio con Banorte, el banco financiará parte de la renovación y, a cambio, el mítico inmueble cambiará su nombre a Estadio Banorte, marcando una nueva etapa para el Coloso de Santa Úrsula.

En las últimas semanas se confirmó un duelo histórico: la Selección Mexicana enfrentará a Portugal antes del Mundial, lo que marcará la primera vez que Cristiano Ronaldo jugará en territorio mexicano, generando una enorme expectativa entre los fanáticos.

Pero no solo el Tri está en la mira de los eventos especiales, América también analiza la posibilidad de disputar un partido amistoso de alto nivel internacional una vez que el estadio sea reinaugurado. Esto significaría la llegada de varias figuras del futbol europeo al país.

El amistoso que podría darse en el Azteca

Según informaron desde W Deportes, el club azulcrema tiene en la mira al Real Madrid como posible rival para este encuentro especial. Sería un espectáculo único para los aficionados, que podrían ver en acción a varios de los mejores futbolistas del mundo.

Si no se concreta el acuerdo con el conjunto merengue, América también considera otras alternativas de renombre, como el Barcelona y el PSG, asegurándose de que el amistoso mantenga un nivel internacional destacado contra alguno de los mejores equipos del mundo.

La idea del club es aprovechar la reinauguración del Estadio Azteca/Banorte para generar un evento histórico, no solo como un partido de futbol, sino como un espectáculo que atraiga a fanáticos de todo México y marque un antes y un después en la historia del Coloso de Santa Úrsula.

