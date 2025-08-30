En el marco de la Jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga MX, América recibirá a Pachuca en el Estadio Ciudad de los Deportes desde las 21:05 horas (Ciudad de México). Un duelo que promete por la posición privilegiada entre ambos: Apenas un punto separan a los equipos en la parte alta de la tabla.

Sin embargo, lo que parecía ser una fiesta será algo a puertas cerradas. Y es que por decisión de la Alcaldía Benito Juárez, el partido entre los dos equipos será a puertas cerradas. Tras conocerse la noticia, las Águilas lanzaron un comunicado informando la noticia.

Así lo informaron a través de sus redes sociales: “Por instrucción de la Alcaldía Benito Juárez, el partido como local del Club América, correspondiente a la jornada 7 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, se disputará a “puerta cerrada”, en el estadio Ciudad de los Deportes, este sábado 30 de agosto a las 21:05 horas”.

Además, hablaron de las entradas que ya habían sido vendidas: “Ticketmaster México informará el procedimiento de reembolso total para las personas que compraron boletos. Próximamente se dará a conocer a los abonados azulcremas, los beneficios adicionales que recibirán por parte del Club”.

Lo cierto es que la relación del recinto con los clubes de la capital viene siendo conflictiva por diferentes episodios. Tanto los Azulcremas como Cruz Azul han tenido problemas. Tal es así, que los Celeste decidieron desde hace algunos meses jugar en el Estadio Olímpico Universitario, la casa de Pumas UNAM.

¿Cuál fue el problema entre América y la Alcaldía Benito Juárez?

Todo radica a una situación extradeportiva, donde la alcaldía sostiene que personal de seguridad del conjunto azulcrema fue más allá de sus facultades y cerró una calle, causando un problema de vialidad que afectó a una persona que necesitaba atención médica.