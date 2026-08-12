El defensor chileno está en negociaciones para ser refuerzo del equipo de su país para esta temporada.

Igor Lichnovsky fue parte de uno de los mejores América de los últimos años y durante su etapa con Las Águilas supo convertirse en una pieza importante de la defensa. Sin embargo, con el paso del tiempo su situación dentro del equipo fue cambiando y terminó perdiendo protagonismo.

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El nivel del defensor chileno bajó considerablemente y comenzó a recibir fuertes críticas por parte de la afición americanista. Desde hace tiempo, una parte de los seguidores del club pedía su salida, debido a sus actuaciones y a la pérdida de confianza que había sufrido dentro del plantel.

El año pasado, América tomó la decisión de no continuar contando con Lichnovsky. La determinación estuvo relacionada no solamente con su rendimiento, sino también con la intención de la institución de liberar un cupo de extranjero dentro de su plantilla.

Tras su salida de Las Águilas, el futbolista chileno continuó su carrera en Turquía. Lichnovsky llegó al Fatih Karagümrük S. K., aunque su etapa en el futbol turco ya llegó a su final y actualmente se encuentra como jugador libre.

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Ahora, el defensor podría tener una nueva oportunidad para regresar a Sudamérica. De acuerdo con información publicada por Tribuna.com, la Universidad de Chile mantiene negociaciones avanzadas para concretar el fichaje de Lichnovsky y busca cerrar su incorporación.

Universidad de Chile tiene poco tiempo para cerrar el fichaje de Lichnovsky

La dirigencia de Universidad de Chile deberá acelerar las conversaciones si pretende concretar el regreso del defensor a su país. El mercado entra en su tramo definitivo y el club tiene una fecha límite muy cercana para completar la operación. El plazo para inscribir a Lichnovsky vence de manera definitiva este jueves 13 de agosto a las 23:59 horas.

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