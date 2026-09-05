Carlos Álvarez llega a CDMX para reportar con América

Este sábado llegó a la Ciudad de México Carlos Álvarez, el nuevo refuerzo del Club América. Aunque fueron pocas sus primeras palabras cuando arribó al aeropuerto, dejó ver que había sido Álvaro Fidalgo una de las claves importantes para que el exjugador del Levante UD decidiera llegar como fichaje a las Águilas para este Apertura 2026.

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Fidalgo, clave para llegada de Carlos Álvarez

“Hablé con Fidalgo…me dijo que era el sitio ideal”, fueron las únicas palabras que mencionó el nuevo futbolista del conjunto azulcrema. De esta manera, el “Maguito” habría alentando a su compatriota a poder tomar esta decisión, ya que se hablaba de que el propio Sevilla, conjunto que lo vio nacer en la formación, esperaba a que saliera libre.

🦅AMÉRICA🦅



🚨CARLOS ÁLVAREZ YA ESTÁ EN CDMX🚨



“Hablé con Fidalgo…me dijo que era el sitio ideal”, mencionó Carlos en su llegada a la capital del país.



También mencionó estar feliz de llegar al América!!!@TUDNMEX pic.twitter.com/66zU2TSLcI — Gibrán Araige (@GibranAraige) September 5, 2026

Por el momento, los pocos minutos que se detuvo, el nuevo refuerzo del América, se mantuvo muy sonriente con la afición que se dio cita, que le pedían fotos y autógrafos. Estuvo riendo con algunas de las bromas de los seguidores, pero no dio más palabras al respecto, en espera de que en unos minutos, el equipo haga su presentación oficial.

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En síntesis