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Las primeras palabras de Carlos Álvarez como jugador del Club América

Estas fueron las únicas palabras que dijo Carlos Álvarez en su llegada a la CDMX.

Carlos Álvarez llega a CDMX para reportar con América
© Gibrán AraigeCarlos Álvarez llega a CDMX para reportar con América

Este sábado llegó a la Ciudad de México Carlos Álvarez, el nuevo refuerzo del Club América. Aunque fueron pocas sus primeras palabras cuando arribó al aeropuerto, dejó ver que había sido Álvaro Fidalgo una de las claves importantes para que el exjugador del Levante UD decidiera llegar como fichaje a las Águilas para este Apertura 2026.

Fidalgo, clave para llegada de Carlos Álvarez

“Hablé con Fidalgo…me dijo que era el sitio ideal”, fueron las únicas palabras que mencionó el nuevo futbolista del conjunto azulcrema. De esta manera, el “Maguito” habría alentando a su compatriota a poder tomar esta decisión, ya que se hablaba de que el propio Sevilla, conjunto que lo vio nacer en la formación, esperaba a que saliera libre.

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Por el momento, los pocos minutos que se detuvo, el nuevo refuerzo del América, se mantuvo muy sonriente con la afición que se dio cita, que le pedían fotos y autógrafos. Estuvo riendo con algunas de las bromas de los seguidores, pero no dio más palabras al respecto, en espera de que en unos minutos, el equipo haga su presentación oficial.

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En síntesis

  • Carlos Álvarez llegó este sábado a la CDMX como nuevo refuerzo del Club América.
  • Álvaro Fidalgo fue clave para su fichaje con las Águilas en el Apertura 2026.
  • Levante UD es el exequipo del jugador, aunque el Sevilla esperaba su salida libre.
Marilyn Rebollo
Marilyn Rebollo
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