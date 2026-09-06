¿Dónde y en qué estadio juegan Club León vs. América por la Leagues Cup 2026?

Los Esmeraldas y Las Águilas cierran su participación en el partido por el tercer puesto y aquí te contamos todo sobre el recinto que alberga el encuentro.

León y América se ven las caras este domingo, pero no por la Liga MX. Los Esmeraldas y Las Águilas chocan desde las 16:00 hs (CDMX) en el marco del partido por el tercer puesto de la Leagues Cup 2026, certamen que tiene como finalistas a otros dos equipos mexicanos: Toluca y Rayados.

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Este encuentro se disputará en suelo estadounidense, más precisamente en el Shell Energy Stadium de Houston, Texas. Este recinto es la casa de Houston Dynamo FC (franquicia de la MLS) y tiene una capacidad para más de 22 mil espectadores.

Gradas del Shell Energy Stadium de Houston (Getty Images)

Ahora bien, un detalle curioso es que tanto el partido por el tercer puesto como la final de la Leagues Cup 2026 se disputarán en el mismo estadio y el mismo día, con apenas unas horas de diferencia.

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Por otro lado, este estadio destaca por tener un diseño sostenible que incorpora sistemas de conservación de agua, iluminación de alta eficiencia energética. Asimismo, hicieron uso de materiales reciclados durante su fase de construcción.

Características del Shell Energy Stadium

Capacidad 22.039 espectadores Apertura 12 de mayo de 2012 (primer estadio específico de fútbol en el centro de una ciudad de la MLS) Equipos Locales Houston Dynamo FC (MLS), Houston Dash (NWSL) y Texas Southern Tigers (NCAA) Superficie Césped natural (Paspalum) Costo de Construcción $95 millones de dólares

En síntesis

León y América disputarán el tercer lugar de la Leagues Cup 2026.

disputarán el tercer lugar de la Leagues Cup 2026. 16:00 hs (CDMX) es la hora del encuentro en el Shell Energy Stadium.

es la hora del encuentro en el Shell Energy Stadium. Shell Energy Stadium albergará el tercer puesto y la final el mismo día.