Las razones por las que Guillermo Almada fue elegido como nuevo entrenador de América

El hecho de que Guillermo Almada esté a una firma de transformarse en el nuevo entrenador de América (ya está acordado de palabra), causó una interesante sorpresa en los seguidores del conjunto de Coapa. Tras la abrupta salida de André Jardine, la directiva se movió muy rápido y solucionó pronto el vacío ocasionado. Ahora bien: ¿Cuáles fueron los argumentos para la elección del nuevo DT?

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Ferrán Reverter tenía algo muy claro: Jardine no podía continuar al frente del equipo. Por más de que se trataba de uno de los entrenadores más ganadores de los últimos tiempos, parte de la directiva entendió que era necesario un cambio de aire. Posteriormente, llegó el momento de acordar el arribo de Almada y los aficionados se preguntan cuáles son las razones que concluyeron en creer que el uruguayo es el indicando para este momento americanista.

Los motivos por los que América contrató a Guillermo Almada

Almada ha cosechado un enorme éxito al frente de Pachuca. En Tuzos consiguió un total de cuatro títulos, aunque los dos más importantes fueron el Clausura 2022 y la Concachampions de 2024. Su equipo se caracterizaba por una vocación ofensiva y deseo de ser agresivo en campo rival desde el minuto 0 que seduce a cualquier directivo.

Por otro lado, a pesar de que no existió una confirmación oficial por parte de América, tanto Emilio Azcárraga como Santiago Baños decidieron apostar por Almada debido a su calidad probada. A pesar de que su último paso por Real Oviedo no fue el mejor de su carrera, lo cierto es que se trata de un entrenador que ya mostró lo que es capaz de hacer.

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En tiempos en los que los resultados no han acompañado a América, la necesidad de darle la vuelta a la situación con un DT de experiencia, voz de mando y capacidad para gestionar grupos con grandes egos terminó por ser el combo perfecto para que Almada sea el elegido para ocupar el lugar que dejó Jardine. ¿Tendrá éxito?

Guillermo Almada está a una firma de ser nuevo entrenador de América. (GETTY IMAGES)

Bueno, es la pregunta que invade a todos los seguidores del equipo. En los papeles previos, Almada llega para dar un golpe en la mesa, demostrar que conoce la Liga MX de memoria y que no necesita mayores tiempos de adaptación más que el que le otorgará la pretemporada en medio del Mundial 2026 que comienza en cuestión de días.

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Con el correr de la próxima semana entrante, Guillermo Almada será presentado oficialmente, tendrá su conferencia de prensa, y luego tomará el mando de los entrenamientos. Su debut oficial será el fin de semana del 17 al 19 de julio, cuando el América se estrene en el Apertura 2026, que comienza justo antes de la definición del campeón del Mundial.

En síntesis