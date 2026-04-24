El Apertura 2026 será la 116° edición del campeonato de Primera División de México, y además, la 61° edición desde la implementación del formato de torneos cortos en la Liga MX. El próximo certamen doméstico comienza a tomar forma con las primeras reuniones de las autoridades pertinentes, que ya alcanzaron conclusiones sustanciales sobre el mismo.

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Esta competencia que se desarrollará durante el segundo semestre del año dará inicio el viernes 17 de julio, con la particularidad de que aún se estará disputando la Copa del Mundo. Sin embargo, para poder hacer encajar el calendario llegar a cumplir con todos los compromisos locales e internacionales, no quedará otra opción que llevarlo a cabo de esa manera.

Tal como viene sucediendo desde hace tiempo, habrá una fase regular de 17 jornadas, donde los equipos se medirán todos contra todos a una rueda, que finalizará el domingo 15 de noviembre. Al cabo de esa sumatoria de puntos, los ocho equipos mejor posicionados clasificarán a la Liguilla, etapa final donde se jugarán los clásicos cruces de eliminación directa.

Al igual que se implementó en el Clausura, para el Apertura 2026 se eliminará definitivamente el Play-in. En el torneo anterior era algo provisorio y en este ya queda establecido que de aquí en adelante no volverá a disputarse. La instancia de repechaje no se transitará más, y la Fiesta Grande tendrá formato cuartos de final-semifinal-final, con series de ida y vuelta donde el mejor posicionado en la tabla general define de local.

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La Liga MX ultima detalles sobre el Apertura 2026 [Foto: Getty]

En este sentido, una vez finalizada la fase regular de esta nueva Liga MX, la Liguilla comenzará el sábado 21 de noviembre, con los primeros partidos de cuartos. La intención es que la gran final que defina al campeón del Apertura 2026 tenga lugar el jueves 10 de diciembre (juego de ida) y el domingo 13 de diciembre (juego de vuelta).

Una particularidad que podría incluir este campeonato sería que una jornada se llevaría a cabo en plena fecha FIFA. La Casa Madre del futbol mundial “unirá” las jornadas de selecciones de septiembre y octubre, y allí se colocaría una tanda de encuentros de Liga MX. Cabe recordar que a lo largo del semestre habrá que alternar juegos de Leagues Cup y también el Campeón de Campeones.

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Este próximo Torneo Apertura no será un certamen muy diferente al que estamos acostumbrados, en lo que respecta al sistema de competición especialmente. La modificación principal pasará porque el Atlante FC ocupará la plaza que correspondía a Mazatlán. Los ‘Potros de Hierro’ vuelven a la máxima categoría, lo cual hace retrasar la publicación del calendario.

Una certeza del fixture que todavía no fue lanzado oficialmente es que el Club América será el rival del debut de los azulgranas en su retorno a la Primera División del futbol mexicano. Ambos equipos serán locales en el Estadio Azteca, al igual que Cruz Azul, por lo que habrá numerosos eventos deportivos en el Apertura 2026 en el Coloso de Santa Úrsula.