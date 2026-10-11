Almada debe tener cuidado con estos 2 jugadores

Pese al empate que tuvo el Club América el día de ayer ante Rayados, el conjunto azulcrema se quedará en el primer puesto como líder de la competencia una semana más. De esta manera, llegará a la Jornada 12 siendo el número 1 de la tabla general, por lo que la idea de disputar una Liguilla más está cerca de que pueda concretarse.

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Se sabe que estando en la competencia por eliminación, cualquier error les puede costar y en los últimos semestres el equipo de las Águilas ya ha sabido de estos casos que terminaron por eliminarlo en fases finales. El tema es que desde ahora, Guillermo Almada puede comenzar a trabajar en ello, especialmente con dos futbolistas.

Los jugadores de América que deben ser más precavidos

El primero de ellos es Cristian Borja, el colombiano se ha adueñado de la lateral izquierda y es uno de los elementos fundamentales para el cuadro azulcrema. El problema es que durante un partido tan reñido como el de ayer, se le pudo ver con mucha presión y al límite del encuentro, puesto que se salvó de ser expulsado.

El segundo es su compatriota Miguel Borja, el jugador comenzó con el pie derecho y es un elemento ofensivo que es determinante, pero tiene el mismo problema. Ayer, una desesperación lo llevó a cometer un error que lo dejó fuera del encuentro y que ahora se perderá el juego ante León que viene con una buena racha.

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En el caso del “Colibrí” hemos visto que ha tenido acciones muy precipitadas, incluso antes de la tarjeta roja ya había mostrado ciertas conductas con Víctor Guzmán que podrían causarle problemas. También ante Chivas en el amistoso se vio desesperado con la victoria, por lo que el trabajo con Almada será evitar que este tipo de cosas ocurran en una Liguilla.

En síntesis