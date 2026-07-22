Las 'Águilas' negocian para fichar a una de las máximas promesas de la Major League Soccer. El perfil del apuntado.

El Club América es uno de los equipos a los que más le está costando cerrar incorporaciones en este mercado de pases de verano. En este contexto poco auspicioso, ha surgido el nombre de la joya que estaría cerca de abrochar la directiva para reforzar el plantel. Es actualmente un baluarte muy importante en su club en el país vecino.

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El joven futbolista por el que estarían negociando de manera bastante avanzada los altos mandos del conjunto azulcrema es David Vazquez, el crack del San Diego FC. La información fue destapada por ESPN, donde en ‘Futbol Picante’ revelaron cuál era el nuevo jugador apuntado, y que está encaminada su contratación oficial.

David Vazquez es un mediocampista de 20 años nacido en Los Ángeles, que al día de hoy viste los colores del San Diego FC de la Major League Soccer. Se desempeña como volante por derecha, pero también puede hacerlo por adentro o de mediapunta. Además, por estos días también representa a la Selección Sub-20 de Estados Unidos.

David Vázquez, ¿de San Diego al América? [Foto: Getty]

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Entre sus grandes virtudes para jugar, sus formadores y entrenadores destacan su notable visión de juego, desequilibrio entre líneas, uno contra uno y técnica de calidad. Además, es un mediocentro de gran versatilidad táctica y movilidad constante, con mucha llegada al área pero con criterio para ubicarse donde lo pide la jugada.

El talentoso futbolista norteamericano ha ‘explotado’ futbolísticamente en el primer semestre del año, donde tuvo continuidad y los mejores memes de su corta carrera. Tras debutar en la MLS la temporada pasada con Philadelphia Union, David Vazquez se sumó en pleno torneo a San Diego FC, donde hoy es un titular inamovible.

En lo que va de la presente temporada 2026, el objetivo del Club América está teniendo muy buenos números que entusiasman por su juventud y proyección futura. Acumula 6 goles y 1 asistencia en 884 minutos (casi 10 partidos completos) entre sus participaciones en MLS y las que tuvo en Concacaf Champions Cup.

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En México recordarán a David Vazquez ya que este año le convirtió un doblete al Toluca, posteriormente campeón de Concachampions, en la serie internacional entre los clubes. Justo Toluca, quien evitó el tetracampeonato del América de Jardine y final a partir del cual se vino abajo todo el proyecto deportivo de las ‘Águilas’ hasta hoy.

En base a la información de la fuente que develó la noticia en cuestión, América y San Diego FC estarían cerca de llegar a un acuerdo por un traspaso definitivo del joven de 20 años. Sam Sutcliffe agregó que ven con buenos ojos el crecimiento que están teniendo las promesas en EEUU, como con Brian Gutiérrez y Obed Vargas, y las Águilas intentarán tener suerte aquí.