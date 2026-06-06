Las alineaciones de Brasil vs. Egipto por el amistoso internacional

En el marco de un amistoso internacional en la previa del Mundial 2026, Brasil y Egipto se miden este sábado 6 de junio desde las 16:00 horas (Ciudad de México) en el Huntington Bank Field, en la ciudad de Cleveland. Ambos conjuntos buscarán ganar para seguir puliendo detalles de cara al certamen internacional.
Del lado del equipo a cargo de Carlo Ancelotti, viene de cosechar una buena goleada por 6-2 a Panamá el pasado 31 de mayo y ahora buscará una nueva victoria ante su gente para cerrar la preparación mundialista y encarar el viaje hacia Norteamérica.
Los hombres dirigidos por Hossam Hassan arriban luego de una buena victoria hace unos días por 1-0 ante Rusia, una selección que está de momento vetada por FIFA. El conjunto africano también apuntala detalles para lelgar de la mejor manera al torneo.
La posible alineación de Brasil vs. Egipto
- Alisson
- Wesley
- Marquinhos
- Léo Pereira
- Douglas Santos
- Casemiro
- Bruno Guimaraes
- Lucas Paquetá
- Raphinha
- Igor Thiago
- Vinícius Jr.
- DT: Carlos Ancelotti
La posible alineación de Egipto vs. Brasil
- Mohamed El Shenawy,
- Mohamed Hany
- Ahmed Hegazi
- Rami Rabia
- Mohamed Hamdi
- Hamdi Fathi
- Marwan Attia
- Trézéguet
- Mohamed Salah
- Omar Marmoush
- Mostafa Mohamed
- DT: Hossam Hassan