Las alineaciones de Brasil vs. Egipto por el amistoso internacional

Las alineaciones de la Canarinha y los Faraones en el marco de un amistoso internacional de preparación de cara al certamen mundialista.

En el marco de un amistoso internacional en la previa del Mundial 2026, Brasil y Egipto se miden este sábado 6 de junio desde las 16:00 horas (Ciudad de México) en el Huntington Bank Field, en la ciudad de Cleveland. Ambos conjuntos buscarán ganar para seguir puliendo detalles de cara al certamen internacional.

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Del lado del equipo a cargo de Carlo Ancelotti, viene de cosechar una buena goleada por 6-2 a Panamá el pasado 31 de mayo y ahora buscará una nueva victoria ante su gente para cerrar la preparación mundialista y encarar el viaje hacia Norteamérica.

Los hombres dirigidos por Hossam Hassan arriban luego de una buena victoria hace unos días por 1-0 ante Rusia, una selección que está de momento vetada por FIFA. El conjunto africano también apuntala detalles para lelgar de la mejor manera al torneo.

La posible alineación de Brasil vs. Egipto

Alisson

Wesley

Marquinhos

Léo Pereira

Douglas Santos

Casemiro

Bruno Guimaraes

Lucas Paquetá

Raphinha

Igor Thiago

Vinícius Jr.

DT: Carlos Ancelotti

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La posible alineación de Egipto vs. Brasil