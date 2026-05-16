Los 3 equipos de LaLiga que se quieren llevar a Obed Vargas

A media semana el Atlético de Madrid se midió ante el Osasuna, donde Obed Vargas recibió titularidad con el equipo. Esto le benefició porque la afición comenzó a elogiarlo y a pedirlo en el conjunto. Sin embargo, todo parece indicar que aunque ha mostrado buenas sensaciones, la escuadra colchonera quiere prepararlo más.

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Diego Simeone seguiría al frente de la escuadra, por lo que eso pone a pensar que Obed no será titular en la siguiente temporada, es por ello que de acuerdo con Diario Olé, se ha revelado que el futbolista mexicano podría salir de la escuadra a tan solo unos meses de haber llegado, aunque esto no sería de manera definitiva.

La fuente confirma que los colchoneros estarían cediendo al joven mexicano a algún otro equipo de LaLiga con la intención de tener un mayor desarrollo en otra plantilla de la misma competencia. Este préstamo no incluye venta, por eso tiene la posibilidad de volver al “equipo de sus amores” en cuanto dispute una temporada fuera.

¿Qué equipos buscan a Obed Vargas?

De acuerdo con Diario Olé, hay tres conjuntos que estarían buscando al futbolista mexicano: el Celta de Vigo, Rayo Vallecano y el Getafe. Hasta el momento, algunos de los seguidores del “Atleti” han mencionado que no les gustaría que se fuera del club, tomando en cuenta que tiene cualidades, incluso al entrar de cambio.

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No es algo que se haya confirmado ya por el conjunto español, pero esta podría ser una oportunidad para que regresando del Mundial, en caso de que sea elegido por México, pueda tener mayor regularidad, incluso si tiene una buena Copa del Mundo, el conjunto colchonero decida mantenerlo en la plantilla para la siguiente temporada.

En síntesis