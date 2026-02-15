¿Cuándo fue la última vez que Chivas le ganó los dos Clásicos de la temporada a América?

Por una nueva edición del Clásico Nacional, Chivas derrotó 1-0 en el Estadio Akron de Guadalajara a América con anotación de Armando González. Con este nuevo triunfo, el Rebaño Sagrado mantiene el puntaje ideal tras la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX.

Más allá de la alegría por vencer al rival de toda la vida, seguir líder y mantener la marcha perfecta, existe un dato más que pondrá a festrjar aún más a la afición del equipo rojiblanca. Y es que tras 17 años Chivas volvió a ganarle los dos duelos de la temporada regular a América.

Esto no sucedía desde el curso 2008-09, cuando primero el Rebaño Sagrado derrotó a la institución azulcrema por el Apertura 2008 en el Estadio Azteca por 2-1 con anotaciones de Omar Arellano Riverón en dos ocasiones, mientras Sebastián Domínguez había igualado transitoriamente para el dueño de casa.

Luego, en el Clausura 2009, el cuadro rojiblanco volvió a ganar pero en su casa por 1-0 con anotación de Sergio Amaury Ponce. Desde entonces, nunca más el equipo de Guadalajara volvió a ganarle los dos duelos regulares a los de la capital mexicana.

Hay que hacer una excepción en el Guardianes 2020, cuando Chivas logró derrotar en los dos partidos en los Cuartos de Final de la Liguilla, siendo con victorias 1-0 en casa y 2-1 fuera para avanzar a la Semifinales, donde caería en manos de León, a la postre el campeón.

¿Cómo quedó el historial del Clásico Nacional tras la victoria de Chivas sobre América?

Tras 222 partidos oficiales, el historial quedó 82 victorias de América, 70 de Chivas y 70 empates. Más allá de las últimas dos victorias, las Águilas siguen mandando el historial con una buena ventaja de 12 triunfos de diferencias. Chivas deberán mantener este nivel para seguir acortando las distancias.

En síntesis