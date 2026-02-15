Es tendencia:
logotipo del encabezado
Clausura 2026

¿Cuándo fue la última vez que Chivas le ganó los dos Clásicos de la temporada a América?

La insólita racha que cortó el Rebaño Sagrado ante las Águilas tras vencerlo 1-0 por el torneo de la Primera División de México.

Por Agustín Zabaleta

Sigue a Bolavip en Google!
La insólita racha que cortó Chivas ante América tras vencerlo 1-0 por el Clausura 2026
© GeminiLa insólita racha que cortó Chivas ante América tras vencerlo 1-0 por el Clausura 2026

Por una nueva edición del Clásico NacionalChivas derrotó 1-0 en el Estadio Akron de Guadalajara a América con anotación de Armando González. Con este nuevo triunfo, el Rebaño Sagrado mantiene el puntaje ideal tras la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX.

Publicidad

Más allá de la alegría por vencer al rival de toda la vida, seguir líder y mantener la marcha perfecta, existe un dato más que pondrá a festrjar aún más a la afición del equipo rojiblanca. Y es que tras 17 años Chivas volvió a ganarle los dos duelos de la temporada regular a América.

Esto no sucedía desde el curso 2008-09, cuando primero el Rebaño Sagrado derrotó a la institución azulcrema por el Apertura 2008 en el Estadio Azteca por 2-1 con anotaciones de Omar Arellano Riverón en dos ocasiones, mientras Sebastián Domínguez había igualado transitoriamente para el dueño de casa.

Tweet placeholder
Publicidad

Luego, en el Clausura 2009, el cuadro rojiblanco volvió a ganar pero en su casa por 1-0 con anotación de Sergio Amaury Ponce. Desde entonces, nunca más el equipo de Guadalajara volvió a ganarle los dos duelos regulares a los de la capital mexicana.

Hay que hacer una excepción en el Guardianes 2020, cuando Chivas logró derrotar en los dos partidos en los Cuartos de Final de la Liguilla, siendo con victorias 1-0 en casa y 2-1 fuera para avanzar a la Semifinales, donde caería en manos de León, a la postre el campeón.

¿Cómo quedó el historial del Clásico Nacional tras la victoria de Chivas sobre América?

La queja de André Jardine tras la derrota de América ante Chivas en el Clásico Nacional: “No quiero que parezca que…”

ver también

La queja de André Jardine tras la derrota de América ante Chivas en el Clásico Nacional: “No quiero que parezca que…”

Tras 222 partidos oficiales, el historial quedó 82 victorias de América, 70 de Chivas y 70 empates. Más allá de las últimas dos victorias, las Águilas siguen mandando el historial con una buena ventaja de 12 triunfos de diferencias. Chivas deberán mantener este nivel para seguir acortando las distancias.

Publicidad

En síntesis

  • Chivas venció 1-0 al América con gol de Armando González en el Clausura 2026.
  • El Rebaño volvió a ganar ambos clásicos de temporada regular tras 17 años de espera.
  • La última vez que ocurrió fue en el ciclo 2008-09 con triunfos 2-1 y 1-0.
Agustín Zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
Gabriel Milito describió con dos palabras la razón de la victoria de Chivas sobre América
Chivas

Gabriel Milito describió con dos palabras la razón de la victoria de Chivas sobre América

Así quedó la tabla de goleo de la Liga MX tras la anotación de Armando González ante América
Liga MX

Así quedó la tabla de goleo de la Liga MX tras la anotación de Armando González ante América

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX tras la victoria de Chivas sobre América
Liga MX

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX tras la victoria de Chivas sobre América

Ignacio Ambriz pone en duda su continuidad en Club León
Liga MX

Ignacio Ambriz pone en duda su continuidad en Club León

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo