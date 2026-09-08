¿Qué canal transmite al Betis de Álvaro Fidalgo ante Lille por la Champions League?

El Betis de Álvaro Fidalgo debuta ante Lille en la Champions League 2026-27. Aquí te contamos qué canal transmite el partido y a qué hora verlo en México.

Lille y Real Betis se enfrentan este martes 8 de septiembre por el partido correspondiente a la Jornada 1 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League. El encuentro se lleva a cabo en el Stade Pierre-Mauroy en Francia y comienza a partir de las 13:00hs (Tiempo del Centro de México).

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Este compromiso marca el debut continental de la temporada para la escuadra española, con especial atención en México ante el posible estreno de Álvaro Fidalgo en la máxima competición de clubes de Europa. El mediocampista formado en la cantera verdiblanca y de destacado paso por las Águilas del América fue incluido en la lista de convocados de Manuel Pellegrini.

¿Por dónde ver el partido?

El partido entre Lille y Real Betis de este martes 8 de septiembre por la Champions League se puede ver en México a través de TNT Sports en televisión por cable y vía streaming online por la plataforma Max.

México: TNT Sports y Max

TNT Sports y Max Centroamérica: ESPN y Disney+

ESPN y Disney+ Sudamérica: ESPN 4 y Disney+ Premium

ESPN 4 y Disney+ Premium Estados Unidos: Paramount+, CBS Sports Network y ViX

Paramount+, CBS Sports Network y ViX España: Movistar Liga de Campeones 3

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado del conjunto local, el Lille arranca su camino europeo con un balance positivo en el inicio de la Ligue 1, manteniéndose en la parte alta de la tabla. La escuadra dirigida por Davide Ancelotti registra dos victorias y un empate ante el PSG en sus apariciones recientes.

Por su parte, el Real Betis llega motivado tras conseguir un importante triunfo ante el Real Madrid en LaLiga. El técnico Manuel Pellegrini recuperó piezas clave para el mediocampo con los regresos de Dani Ceballos y Giovani Lo Celso, sumados a la presencia de Álvaro Fidalgo, quien busca consolidarse en el cuadro bético en su regreso a la Champions League.

En sintesis

Lille y Real Betis juegan este martes 8 de septiembre en la Champions League.

juegan este martes 8 de septiembre en la Champions League. 13:00 horas de México arranca el partido en el Stade Pierre-Mauroy en Francia.

arranca el partido en el Stade Pierre-Mauroy en Francia. Álvaro Fidalgo y Manuel Pellegrini buscan la victoria transmitida por TNT Sports y Max.