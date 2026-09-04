Betis y Real Madrid se enfrentan por la Jornada 4 de LaLiga. Los titulares de ambos equipos para el partido.

Este viernes 4 de septiembre se abre el telón de la Jornada 4 de LaLiga de España 2026-2027. En un choque electrizante de inicio de temporada, el Real Betis recibe al Real Madrid en el Estadio La Cartuja de Sevilla a partir de las 13:00 hs (tiempo del centro de México).

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El Betis busca rehacerse rápidamente ante su afición tras un duro tropiezo la fecha pasada. Los dirigidos por Manuel Pellegrini cayeron 5-2 frente al Levante, luego de un arranque prometedor donde sumaron victorias al hilo frente a la Real Sociedad (1-0) y al Valencia (1-0). El conjunto verdiblanco necesita ajustar detalles defensivos para frenar la potencia del ataque merengue.

Por su parte, el Real Madrid llega a Sevilla con la intención de mantener el paso firme en la cima de la clasificación en este arranque de curso 2026-2027. El equipo de José Mourinho ganó los tres partidos que jugó y busca seguir en su senda victoriosa.

La probable alineación de Real Betis

Álvaro Valles

Héctor Bellerín

Marc Bartra

Natan

Fran García

Bernal

Marc Roca

Antony

Isco

Rodrigo Riquelme

Cucho Hernández

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La probable alineación de Real Madrid