Este viernes 4 de septiembre se abre el telón de la Jornada 4 de LaLiga de España 2026-2027. En un choque electrizante de inicio de temporada, el Real Betis recibe al Real Madrid en el Estadio La Cartuja de Sevilla a partir de las 13:00 hs (tiempo del centro de México).
El Betis busca rehacerse rápidamente ante su afición tras un duro tropiezo la fecha pasada. Los dirigidos por Manuel Pellegrini cayeron 5-2 frente al Levante, luego de un arranque prometedor donde sumaron victorias al hilo frente a la Real Sociedad (1-0) y al Valencia (1-0). El conjunto verdiblanco necesita ajustar detalles defensivos para frenar la potencia del ataque merengue.
Por su parte, el Real Madrid llega a Sevilla con la intención de mantener el paso firme en la cima de la clasificación en este arranque de curso 2026-2027. El equipo de José Mourinho ganó los tres partidos que jugó y busca seguir en su senda victoriosa.
La probable alineación de Real Betis
- Álvaro Valles
- Héctor Bellerín
- Marc Bartra
- Natan
- Fran García
- Bernal
- Marc Roca
- Antony
- Isco
- Rodrigo Riquelme
- Cucho Hernández
La probable alineación de Real Madrid
- Thibaut Courtois
- Trent Alexander-Arnold
- Ibrahima Konaté
- Dean Huijsen
- Marc Cucurella
- Federico Valverde
- Bernardo Silva
- Jude Bellingham
- Arda Guler
- Kylian Mbappé
- Vinícius Júnior