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¿Juega Kylian Mbappé? Las alineaciones de Betis vs. Real Madrid por LaLiga 2026-27

Betis y Real Madrid se enfrentan por la Jornada 4 de LaLiga. Los titulares de ambos equipos para el partido.

Kylian Mbappé juega con Real Madrid ante Betis
© Getty ImagesKylian Mbappé juega con Real Madrid ante Betis

Este viernes 4 de septiembre se abre el telón de la Jornada 4 de LaLiga de España 2026-2027. En un choque electrizante de inicio de temporada, el Real Betis recibe al Real Madrid en el Estadio La Cartuja de Sevilla a partir de las 13:00 hs (tiempo del centro de México).

El Betis busca rehacerse rápidamente ante su afición tras un duro tropiezo la fecha pasada. Los dirigidos por Manuel Pellegrini cayeron 5-2 frente al Levante, luego de un arranque prometedor donde sumaron victorias al hilo frente a la Real Sociedad (1-0) y al Valencia (1-0). El conjunto verdiblanco necesita ajustar detalles defensivos para frenar la potencia del ataque merengue.

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Por su parte, el Real Madrid llega a Sevilla con la intención de mantener el paso firme en la cima de la clasificación en este arranque de curso 2026-2027. El equipo de José Mourinho ganó los tres partidos que jugó y busca seguir en su senda victoriosa.

La probable alineación de Real Betis

  • Álvaro Valles
  • Héctor Bellerín
  • Marc Bartra
  • Natan
  • Fran García
  • Bernal
  • Marc Roca
  • Antony
  • Isco
  • Rodrigo Riquelme
  • Cucho Hernández

La probable alineación de Real Madrid

  • Thibaut Courtois
  • Trent Alexander-Arnold
  • Ibrahima Konaté
  • Dean Huijsen
  • Marc Cucurella
  • Federico Valverde
  • Bernardo Silva
  • Jude Bellingham
  • Arda Guler
  • Kylian Mbappé
  • Vinícius Júnior
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Patricio Hechem
Patricio Hechem
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