¿Juega Álvaro Fidalgo? Las alineaciones de Villarreal vs. Real Betis por LaLiga 2026-27

Desde las 13:00 horas de la CDMX, Villarreal recibirá al Real Betis en el Estadio de la Cerámica, en un partidazo correspondiente a la quinta jornada de LaLiga 2026-27. El conjunto local llega necesitado de puntos después de un arranque complicado en el campeonato.
Villarreal no atraviesa su mejor momento y todavía busca su primera victoria en el torneo. El equipo suma apenas 2 puntos y se encuentra en la zona baja de la clasificación, una situación muy diferente a la que protagonizó durante la temporada anterior.
Del otro lado aparece un Real Betis que vive una realidad completamente distinta. Los dirigidos por Manuel Pellegrini ganaron 3 de sus 4 partidos de LaLiga y llegan con mucha confianza, por lo que un triunfo ante Villarreal les permitiría meterse en los primeros puestos de la clasificación.
La alineación del Villarreal vs. Real Betis
- Gulacsi
- Mouriño
- Logan Costa
- Veiga
- Sergi Cardona
- Pepé
- Gueye
- Comesaña
- Moleiro
- Gerard Moreno
- Mikautadze
La alineación del Real Betis vs. Villarreal
- Álvaro Valles
- Bellerín
- Bartra
- Natan
- Fran García
- Marc Roca
- Facundo Bernal
- Antony
- Isco
- Fornals
- Cucho
En sintesis
- Villarreal y Real Betis se enfrentan a las 13:00 horas por LaLiga 2026-27.
- Manuel Pellegrini ha liderado tres victorias en cuatro partidos con el Real Betis.
- Gerard Moreno y Antony integran las alineaciones titulares confirmadas para este encuentro.