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¿Juega Álvaro Fidalgo? Las alineaciones de Villarreal vs. Real Betis por LaLiga 2026-27

Villarreal y Real Betis se enfrentan por la quinta jornada de LaLiga 2026-27, con realidades muy diferentes y tres puntos importantes en juego.

Betis se enfrenta a Villarreal en la Cerámica.
© Getty ImagesBetis se enfrenta a Villarreal en la Cerámica.

Desde las 13:00 horas de la CDMX, Villarreal recibirá al Real Betis en el Estadio de la Cerámica, en un partidazo correspondiente a la quinta jornada de LaLiga 2026-27. El conjunto local llega necesitado de puntos después de un arranque complicado en el campeonato.

Villarreal no atraviesa su mejor momento y todavía busca su primera victoria en el torneo. El equipo suma apenas 2 puntos y se encuentra en la zona baja de la clasificación, una situación muy diferente a la que protagonizó durante la temporada anterior.

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Del otro lado aparece un Real Betis que vive una realidad completamente distinta. Los dirigidos por Manuel Pellegrini ganaron 3 de sus 4 partidos de LaLiga y llegan con mucha confianza, por lo que un triunfo ante Villarreal les permitiría meterse en los primeros puestos de la clasificación.

La alineación del Villarreal vs. Real Betis

  • Gulacsi
  • Mouriño
  • Logan Costa
  • Veiga
  • Sergi Cardona
  • Pepé
  • Gueye
  • Comesaña
  • Moleiro
  • Gerard Moreno
  • Mikautadze

La alineación del Real Betis vs. Villarreal

  • Álvaro Valles
  • Bellerín
  • Bartra
  • Natan
  • Fran García
  • Marc Roca
  • Facundo Bernal
  • Antony
  • Isco
  • Fornals
  • Cucho
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En sintesis

  • Villarreal y Real Betis se enfrentan a las 13:00 horas por LaLiga 2026-27.
  • Manuel Pellegrini ha liderado tres victorias en cuatro partidos con el Real Betis.
  • Gerard Moreno y Antony integran las alineaciones titulares confirmadas para este encuentro.
Ramiro Canessa
Ramiro Canessa
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