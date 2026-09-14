¿Juega Álvaro Fidalgo? Las alineaciones de Villarreal vs. Real Betis por LaLiga 2026-27

Villarreal y Real Betis se enfrentan por la quinta jornada de LaLiga 2026-27, con realidades muy diferentes y tres puntos importantes en juego.

Desde las 13:00 horas de la CDMX, Villarreal recibirá al Real Betis en el Estadio de la Cerámica, en un partidazo correspondiente a la quinta jornada de LaLiga 2026-27. El conjunto local llega necesitado de puntos después de un arranque complicado en el campeonato.

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Villarreal no atraviesa su mejor momento y todavía busca su primera victoria en el torneo. El equipo suma apenas 2 puntos y se encuentra en la zona baja de la clasificación, una situación muy diferente a la que protagonizó durante la temporada anterior.

Del otro lado aparece un Real Betis que vive una realidad completamente distinta. Los dirigidos por Manuel Pellegrini ganaron 3 de sus 4 partidos de LaLiga y llegan con mucha confianza, por lo que un triunfo ante Villarreal les permitiría meterse en los primeros puestos de la clasificación.

La alineación del Villarreal vs. Real Betis

Gulacsi

Mouriño

Logan Costa

Veiga

Sergi Cardona

Pepé

Gueye

Comesaña

Moleiro

Gerard Moreno

Mikautadze

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La alineación del Real Betis vs. Villarreal

Álvaro Valles

Bellerín

Bartra

Natan

Fran García

Marc Roca

Facundo Bernal

Antony

Isco

Fornals

Cucho

En sintesis