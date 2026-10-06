La polémica continúa por lo sucedido entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesús. El futuro del 'Bicho' en Portugal es incierto.

Los partidos de Portugal en esta Fecha FIFA ya culminaron, pero la controversia continúa por lo sucedido con Cristiano Ronaldo y Jorge Jesús después de que el astro luso no ingresó ni un minuto en el juego frente a Noruega del pasado 27 de septiembre.

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El Presidente de la Federación, Pedro Proença, manifestó que lo ocurrido fue un malentendido y que Cristiano Ronaldo y Jorge Jesús tienen una relación estrecha. No obstante, de acuerdo a información revelada por ESPN Brasil en las últimas horas, la realidad sería otra.

La postura de Cristiano Ronaldo

Según lo revelado, Cristiano Ronaldo no tiene intenciones de volver a jugar con Portugal mientras Jorge Jesús sea el entrenador. Lo que le habría molestado principalmente al futbolista de Al-Nassr es que el técnico no se disculpó públicamente por lo sucedido.

Cristiano Ronaldo y el DT luso habían preparado un manual de explicaciones públicas que daría el entrenador y en este acuerdo no estaba contemplado unas disculpas. Jorge Jesús elogió al delantero y manifestó su deseo de que continuara en el futuro.

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Cristiano Ronaldo y Jorge Jesús en Al-Nassr (Getty Images)

No obstante, el delantero de Al-Nassr esperaba unas disculpas públicas de Jorge Jesús, un hecho que no ocurrió. De acuerdo al reporte, la intención era que ambos protagonistas se reunieran esta semana para solucionar el conflicto, pero Cristiano Ronaldo aún estaría enojado porque se siente traicionado por el entrenador.

El futuro del ‘Bicho’ en Portugal es incierto ahora mismo. El conjunto luso recién vuelve a jugar dentro de un mes para afrontar los últimos dos partidos de la UEFA Nations League y es difícil aventurarse si Cristiano Ronaldo estará presente o incluso si Jorge Jesús continuará siendo el entrenador en caso de que la situación empeore.

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En síntesis