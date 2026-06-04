La semana de América se vio convulsionada y revuelta con la salida de André Jardine del equipo. Si bien existía la posibilidad de su partida, el anuncio fue repentino y generó un importante impacto en la afición americanista al ser el DT tricampeon de los últimos años.

Publicidad

Este cambio radical no es casual y viene, acorde a Mediotiempo, al nuevo dueño del 49% de la institución, General Atlantic. Más allá de que se contemplaba la continuidad del director técnico, apareció el español Ferran Reverter para darle un giro ya que es señalado de que fue él quien encaminó su adiós.

André Jardine concluye su exitosa etapa con el Club América.



Después de seis campeonatos con nosotros, incluyendo un histórico Tricampeonato, no nos queda más que agradecerte por todo el compromiso y el trabajo desarrollado en nuestra institución, André.



Te convertiste en el… pic.twitter.com/cnhdpprDzZ — Club América (@ClubAmerica) June 3, 2026

Por otro lado, el mismo medio aporta que no ha gustado los intentos fallidos en el plano internacional, la gestión del equipo en el último semestre y las llegadas de los futbolistas brasileños Raphael Veiga y Vinícius Lima, por quienes se tendrá que pagar su ficha al existir una cláusula de compra.

Publicidad

En lo que respecta al sucesor, diferentes medios y periodistas informaron que el nombre apuntado para suceder al oriundo de Brasil es Guillermo Almada, entrenador que ha tenido paso en los últimos meses en Pachuca, con el que ganó precisamente, en el plano internacional, la Concachampions 2024, Derbi de las Américas 2024 y Copa Challenger 2024.

¿Quién es Ferran Reverter?

A finales de marzo, la Controladora Deportiva del cuadro azulcrema anunció la incorporación de Reverter como nuevo director general, un cargo que no desconoce ya que cuenta con un amplio recorrido en la alta dirección, incluso por el Barcelona de España.

Reverter construyó gran parte de su carrera en la cadena europea MediaMarktSaturn, donde ocupó diversos cargos ejecutivos antes de dar el salto al futbol profesional. En el cuadro catalán es señalado también como el responsable de la salida de Lionel Messi.

Publicidad

En síntesis