El presente de Pumas UNAM está lejos de ser el esperado. En la Leagues Cup 2026, el equipo no estuvo a la altura de las circunstancias y quedó eliminado después de una participación para el olvido. Ahora, el gran objetivo para el conjunto universitario será recuperar el rumbo y dar pelea en la Liga MX.

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El balance en el torneo internacional fue negativo: Pumas perdió dos partidos y empató el restante, aunque tampoco pudo quedarse con el triunfo en la definición por penales. De esta manera, el conjunto universitario apenas consiguió un punto en su participación en el certamen.

Las malas noticias no terminaron con la eliminación. Durante uno de los encuentros, Álvaro Angulo tuvo que abandonar el campo en camilla, generando preocupación inmediata dentro del cuerpo técnico y la directiva de Pumas. El futbolista colombiano encendió las alarmas por la manera en la que debió retirarse del terreno de juego.

El problema físico de Álvaro Angulo estaría relacionado con su rodilla, una zona que genera especial preocupación por la gravedad que pueden alcanzar algunas lesiones. Por ahora, el panorama es reservado y habrá que esperar los estudios médicos para conocer el verdadero alcance del problema.

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De acuerdo con información de Agustín M. De León, los estudios médicos de Álvaro Angulo están agendados para hoy alrededor de las 18:00 horas. El pronóstico es reservado y tanto el cuerpo técnico como la directiva de Pumas se encuentran preocupados, mientras comienzan a analizar los distintos escenarios que podrían presentarse.

Podría ser otra grave lesión como la de Sebastián Córdova

La preocupación aumenta porque Pumas viene de recibir otra noticia muy dura: Sebastián Córdova estará fuera al menos nueve meses debido a una rotura de ligamentos cruzados. La posible lesión de Angulo genera temor de que el equipo vuelva a sufrir una baja de larga duración justo cuando necesita recuperar estabilidad para afrontar la Liga MX.

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